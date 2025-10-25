Стамбул сближает

Представители властей Афганистана и Пакистана проводят в субботу, 25 октября, встречу в Стамбуле, на которой обсуждаются пути урегулирования пограничного кризиса и создания условий для соблюдения режима прекращения огня, достигнутого 19 октября в Дохе.

По сообщению агентства EFE, которое ссылается на представителя правительства Афганистана, афганскую делегацию на этой встрече возглавляет заместитель министра внутренних дел Хаджи Наджиб, передает «Интерфакс».

Пакистан о составе своей делегации не сообщил.

Ранее в октябре власти Афганистана сообщили, что атаковали несколько пакистанских военных постов и убили 58 пакистанских солдат в ответ на неоднократные нарушения границ афганской территории и воздушного пространства.

Пакистанские военные сообщили о меньших потерях, заявив, что потеряли 23 солдата и убили более 200 «талибов и связанных с ними террористов» ответным огнем вдоль границы.

Пакистан ранее уже наносил удары по территории Афганистана, заявляя, что его целью являются базы радикальной исламистской группировки «Техрик-е-Талибан Пакистан», союзника афганских талибов, а также группировки «Армия освобождения Белуджистана». Кабул отрицает эти обвинения, заявляя, что не позволяет использовать свою территорию против других стран.