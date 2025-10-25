Клопы напали на Сабунчи и Хатаи

Пока профильные ведомства страны безуспешно пытаются сдержать нашествие коричнево-мраморного клопа в садах и на полях Закатальского и Балакенского районов, корреспонденты haqqin.az зафиксировали появление этого вредителя и в Баку — в Хатаинском и Сабунчинском районах. 10 октября на сайте haqqin.az была опубликована статья о катастрофической ситуации в северных районах Азербайджана, где рои мраморных клопов уничтожают урожай фундука и других сельскохозяйственных культур, проникая в жилые дома, подсобные помещения, школы и даже автомобили (https://haqqin.az/news/362587). А на этой неделе наш корреспондент обнаружил у себя на балконе четвертого этажа в Сабунчинском районе несколько клопов характерной окраски и формы, облепивших развешенное для сушки белье. После того как один из них был случайно раздавлен, в воздухе распространился резкий и крайне неприятный запах. Жители дома были встревожены: известно, что даже одна самка клопа способна отложить до 20–30 яиц, а уничтожение взрослых особей в жилых помещениях крайне затруднено, поскольку большинство инсектицидов не предназначено для использования в быту.

Другого клопа журналисты haqqin.az изолировали, поместив в банку в зеленой зоне напротив станции метро «Хатаи». Визуальная идентификация с помощью систем Google и искусственного интеллекта помогла распознать в насекомом коричнево-мраморного клопа (Halyomorpha halys). Этот инвазивный вредитель родом из Юго-Восточной Азии причиняет значительный ущерб сельскому хозяйству Европы и США, поражая более трехсот видов плодовых, овощных и декоративных растений. Насекомое легко распознать по следующим морфологическим признакам: - усики с характерными белыми кольцами; - чередующиеся черно-белые отметины по краю брюшка; - тельце длиной около 1,5 сантиметра, окрашенное в серовато-коричневые тона с мраморным рисунком; - боковой край брюшка с желто-черными пятнами; - при угрозе выделяет пахучий секрет с крайне неприятным запахом; - осенью взрослые особи мигрируют в дома и постройки, где зимуют, собираясь в больших количествах.

Фотография пойманного экземпляра вместе с официальным запросом были направлены редакцией haqqin.az в Агентство пищевой безопасности Азербайджана (AQTA), которое координирует реализацию «Плана мероприятий по защите растений от коричнево-мраморного клопа». В ответе AQTA нам сообщили, что в ходе фитосанитарного мониторинга текущего года небольшое количество особей действительно было зафиксировано на отдельных территориях Сабунчинского, Хазарского и Хатаинского районов. В то же время массового распространения вредителя не наблюдалось. Соответственно, и жалобы граждан по поводу нашествия в Баку бурого мраморного клопа не поступали. По данным агентства, этот вид является полифагом, питающимся широким спектром растений. Вредитель фиксировался преимущественно в парках и лесопарковых зонах столицы, где, по оценке специалистов, серьезной угрозы для древесных и кустарниковых пород он не представляет. Международная практика свидетельствует, что вначале Halyomorpha halys обычно осваивает урбанизированные территории, а уже затем распространяется в аграрных регионах. В связи с этим в Азербайджане продолжается использование феромонных ловушек, уничтожение отловленных особей и проведение разъяснительной работы среди населения. Представители AQTA также уточнили, что в городской среде встречаются насекомые, морфологически схожие с мраморным клопом, но не относящиеся к карантинным видам. Точная идентификация возможна лишь при визуальном осмотре специалистами или лабораторном исследовании.