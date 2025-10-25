Клопы напали на Сабунчи и Хатаи

USD 1.7000
Автор: Джейхун Наджафов, собкор
13:15 1856

Пока профильные ведомства страны безуспешно пытаются сдержать нашествие коричнево-мраморного клопа в садах и на полях Закатальского и Балакенского районов, корреспонденты haqqin.az зафиксировали появление этого вредителя и в Баку — в Хатаинском и Сабунчинском районах.

10 октября на сайте haqqin.az была опубликована статья о катастрофической ситуации в северных районах Азербайджана, где рои мраморных клопов уничтожают урожай фундука и других сельскохозяйственных культур, проникая в жилые дома, подсобные помещения, школы и даже автомобили (https://haqqin.az/news/362587).

А на этой неделе наш корреспондент обнаружил у себя на балконе четвертого этажа в Сабунчинском районе несколько клопов характерной окраски и формы, облепивших развешенное для сушки белье. После того как один из них был случайно раздавлен, в воздухе распространился резкий и крайне неприятный запах. Жители дома были встревожены: известно, что даже одна самка клопа способна отложить до 20–30 яиц, а уничтожение взрослых особей в жилых помещениях крайне затруднено, поскольку большинство инсектицидов не предназначено для использования в быту.

Даже одна самка клопа способна отложить до 20–30 яиц, а уничтожение взрослых особей в жилых помещениях крайне затруднено

Другого клопа журналисты haqqin.az изолировали, поместив в банку в зеленой зоне напротив станции метро «Хатаи». Визуальная идентификация с помощью систем Google и искусственного интеллекта помогла распознать в насекомом коричнево-мраморного клопа (Halyomorpha halys). Этот инвазивный вредитель родом из Юго-Восточной Азии причиняет значительный ущерб сельскому хозяйству Европы и США, поражая более трехсот видов плодовых, овощных и декоративных растений.

Насекомое легко распознать по следующим морфологическим признакам:

- усики с характерными белыми кольцами;

- чередующиеся черно-белые отметины по краю брюшка;

- тельце длиной около 1,5 сантиметра, окрашенное в серовато-коричневые тона с мраморным рисунком;

- боковой край брюшка с желто-черными пятнами;

- при угрозе выделяет пахучий секрет с крайне неприятным запахом;

- осенью взрослые особи мигрируют в дома и постройки, где зимуют, собираясь в больших количествах.

Фотография пойманного экземпляра вместе с официальным запросом были направлены редакцией haqqin.az в Агентство пищевой безопасности Азербайджана (AQTA)

Фотография пойманного экземпляра вместе с официальным запросом были направлены редакцией haqqin.az в Агентство пищевой безопасности Азербайджана (AQTA), которое координирует реализацию «Плана мероприятий по защите растений от коричнево-мраморного клопа».

В ответе AQTA нам сообщили, что в ходе фитосанитарного мониторинга текущего года небольшое количество особей действительно было зафиксировано на отдельных территориях Сабунчинского, Хазарского и Хатаинского районов. В то же время массового распространения вредителя не наблюдалось. Соответственно, и жалобы граждан по поводу нашествия в Баку бурого мраморного клопа не поступали.

По данным агентства, этот вид является полифагом, питающимся широким спектром растений. Вредитель фиксировался преимущественно в парках и лесопарковых зонах столицы, где, по оценке специалистов, серьезной угрозы для древесных и кустарниковых пород он не представляет.

Международная практика свидетельствует, что вначале Halyomorpha halys обычно осваивает урбанизированные территории, а уже затем распространяется в аграрных регионах. В связи с этим в Азербайджане продолжается использование феромонных ловушек, уничтожение отловленных особей и проведение разъяснительной работы среди населения.

Представители AQTA также уточнили, что в городской среде встречаются насекомые, морфологически схожие с мраморным клопом, но не относящиеся к карантинным видам. Точная идентификация возможна лишь при визуальном осмотре специалистами или лабораторном исследовании.

В городской среде встречаются насекомые, морфологически схожие с мраморным клопом, но не относящиеся к карантинным видам

По результатам анализа, предоставленного редакции haqqin.az, экземпляр, обнаруженный журналистами в парке возле станции метро «Хатаи», не является коричнево-мраморным клопом, а принадлежит к другому, безвредному для экосистемы виду.

В агентстве подчеркнули, что мраморный клоп, мигрирующий в Азербайджан из соседних стран, способен питаться более чем 300 видами растений, снижая их урожайность. Взрослые особи и личинки нередко распространяются с грузами, транспортом, тарой, пиломатериалами, свежими фруктами, овощами и посадочным материалом. В естественных условиях клопы могут самостоятельно перелетать на расстояния от 35 до 100 километров.

Осенью вредитель теряет физиологическую активность и не представляет непосредственной угрозы растениям, предпочитая зимовать в укрытиях — в жилых помещениях, на предприятиях общественного питания, в хозяйственных постройках и в других закрытых пространствах.

Поскольку химические методы борьбы в населённых пунктах опасны для здоровья людей, жителям рекомендуется использовать исключительно механические способы, такие как сбор и уничтожение особей вручную, установка ловушек-приманок и искусственных укрытий из картона или коробок, заполненных бумагой. Этот метод особенно эффективен в период зимовки, когда насекомые менее активны.

Таким образом, по заключению AQTA, пойманное в Баку насекомое не является тем самым агрессивным вредителем, которое уничтожает урожай в северных районах страны.

Редакция haqqin.az склонна доверять официальной позиции ведомства, а потому вернула «подозреваемого» в естественную среду обитания. Но только весной по состоянию деревьев и кустарников в городских парках окончательно прояснится, кого именно мы выпустили - безобидного обитателя городской фауны или опасного вредителя.

