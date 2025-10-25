Анар Алиев и Ахмет Айдын об успехах

В Министерстве труда и социальной защиты населения состоялась встреча с делегацией во главе с заместителем министра труда и социальной защиты Турецкой Республики Ахметом Айдыном.

Делегация находится в Азербайджане с визитом для участия в международной конференции под названием «SocGov 2025: Искусственный интеллект — для человека и трансформации», организованной Агентством DOST при министерстве.

Министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев подчеркнул, что благодаря усилиям президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана отношения между двумя странами постоянно развиваются и вышли на уровень союзничества, при этом успешно осуществляется сотрудничество и в социальной сфере.