Анар Алиев и Ахмет Айдын об успехах

В Министерстве труда и социальной защиты населения состоялась встреча с делегацией во главе с заместителем министра труда и социальной защиты Турецкой Республики Ахметом Айдыном.

Делегация находится в Азербайджане с визитом для участия в международной конференции под названием «SocGov 2025: Искусственный интеллект — для человека и трансформации», организованной Агентством DOST при министерстве.

Министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев подчеркнул, что благодаря усилиям президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана отношения между двумя странами постоянно развиваются и вышли на уровень союзничества, при этом успешно осуществляется сотрудничество и в социальной сфере.

Было отмечено, что прошедшее в сентябре этого года в Анкаре 12-е заседание Постоянной совместной комиссии между Министерством труда и социальной защиты населения Азербайджана и Министерством труда и социальной защиты Турции создало условия для дальнейшего расширения связей между двумя ведомствами. Отдельно были отмечены «успехи социальных реформ, проводимых в Азербайджане в последние годы», концепция DOST и широкое внедрение цифровых решений в социальной сфере.

Ахмет Айдын выразил удовлетворение постоянным развитием двустороннего сотрудничества и отметил, что усилия по его расширению будут продолжены и в дальнейшем. На встрече состоялся обмен мнениями о будущем сотрудничестве между двумя ведомствами и значении международной конференции «SocGov 2025: Искусственный интеллект — для человека и трансформации».

