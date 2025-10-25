Украинцы поразили белгородское водохранилище

По его словам, украинская армия «может попытаться еще раз ударить и разрушить плотину, из-за чего места жительства примерно тысячи человек в Белгородской области окажутся под угрозой подтопления».

«Понимаем, что враг может попытаться еще раз ударить и разрушить плотину. Если это произойдет, будет угроза подтопления поймы реки со стороны Харьковской области и нескольких улиц наших населенных пунктов, на которых проживает около 1000 жителей», — написал Гладков.

Власти региона начали предлагать населению районов, которым может угрожать затопление, выехать в пункты временного расселения в Белгороде. Переехать предложат части жителей сел Безлюдовка, Новая Таволжанка и микрорайона Титовка города Шебекино.

Белгородское водохранилище расположено в 20 км к юго-востоку от Белгорода, используется для водоснабжения и нужд сельского хозяйства.