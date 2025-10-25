Кремль о «жалких» лидерах

Президент России Владимир Путин всегда уважительно относился к коллегам и даже самого жалкого главу государства никогда не называл таковым. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Песков назвал Путина «непревзойденным авторитетом» в вопросе правил приличия.

«Даже самого жалкого главу государства он ни разу не именовал таковым», — отметил он.

Путин, хоть и «не всегда по-доброму, но всегда уважительно говорит о таких главах государств», добавил пресс-секретарь российского лидера.