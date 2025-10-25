USD 1.7000
EUR 1.9733
RUB 2.0876
Путин позвонил Алиеву
Новость дня
Путин позвонил Алиеву

Кремль о «жалких» лидерах

13:41 1179

Президент России Владимир Путин всегда уважительно относился к коллегам и даже самого жалкого главу государства никогда не называл таковым. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Песков назвал Путина «непревзойденным авторитетом» в вопросе правил приличия.

«Даже самого жалкого главу государства он ни разу не именовал таковым», — отметил он.

Путин, хоть и «не всегда по-доброму, но всегда уважительно говорит о таких главах государств», добавил пресс-секретарь российского лидера.

В Баку накрыли крупную банду кибермошенников
В Баку накрыли крупную банду кибермошенников ВИДЕО
13:52 1461
Эрдоган не продается за чашечку кофе
Эрдоган не продается за чашечку кофе хмурые воспоминания генсека НАТО
12:06 2625
Ящур устроил падеж в Азербайджане
Ящур устроил падеж в Азербайджане поговорим о наших проблемах; все еще актуально
24 октября 2025, 23:27 7182
700 азербайджанцев хотят пожертвовать свои органы
700 азербайджанцев хотят пожертвовать свои органы
11:48 1955
Мало мяса. Азербайджан будет покупать в Румынии и Пакистане
Мало мяса. Азербайджан будет покупать в Румынии и Пакистане главное на этот час; все еще актуально
24 октября 2025, 22:57 5453
Парламент Болгарии открывает дорогу SOCAR, которая выкупает «ЛУКОЙЛ»
Парламент Болгарии открывает дорогу SOCAR, которая выкупает «ЛУКОЙЛ» новые подробности
02:33 5441
Иран взял на прицел израильтян иранского происхождения
Иран взял на прицел израильтян иранского происхождения главное на этот час; все еще актуально
24 октября 2025, 22:44 3127
Адвокату Илькина Сулейманова предъявили обвинения
Адвокату Илькина Сулейманова предъявили обвинения
10:23 1872
В Киеве снова воздушная тревога
В Киеве снова воздушная тревога ОБНОВЛЕНО 13:25
13:25 2863
Не получилось с Путиным – попытаемся с Си Цзиньпином
Не получилось с Путиным – попытаемся с Си Цзиньпином
10:18 1794
Турецкие войска пойдут дальше. Как и раньше
Турецкие войска пойдут дальше. Как и раньше новый мир - старые порядки
00:02 7282

