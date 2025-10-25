USD 1.7000
EUR 1.9733
RUB 2.0876
Подписаться на уведомления
Путин позвонил Алиеву
Новость дня
Путин позвонил Алиеву

В Баку накрыли крупную банду кибермошенников

ВИДЕО
13:52 1462

Полиция провела спецоперацию против группировки, занимавшейся незаконной куплей-продажей банковских карт, используемых для перевода и отмывания денежных средств от онлайн-азартных игр и ставок. Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на пресс-службу МВД.

По данным ведомства, оперативно-технические мероприятия организовало Главное управление по борьбе с киберпреступностью МВД. В результате были задержаны 12 участников пяти различных групп — Аждар Азизов, Фарман Джафаров, Хикмет Гулиев, а также Адем Алиев и его знакомый Джавид Исмаилзаде, Элван Мусаев с сообщником Магеррамом Бабаевым, Реван Мехдиев, Айдын Мамедзаде и Адиль Мамедов, а также Алшан Сеферов и Рустам Новрузов.

Следствие установило, что задержанные приобретали банковские карты у граждан, выплачивая им деньги, а затем реализовывали эти карты, в том числе через мессенджер Telegram, за пределы страны лицам, занимающимся преступной деятельностью. Выявлено, что более 2 тысяч банковских карт были направлены на использование в преступных схемах.

В МВД отмечают, что в большинстве случаев владельцы карт не знали о целях их передачи. По фактам инцидента продолжается расследование.

Правоохранители обращаются к гражданам с предупреждением: передача реквизитов банковских карт третьим лицам (drop) для использования в преступной деятельности недопустима. Если вы обнаружили подозрительные зачисления на свой счёт или вам предложили продать данные карты, рекомендуется незамедлительно сообщить об этом в полицию.

В Баку накрыли крупную банду кибермошенников
В Баку накрыли крупную банду кибермошенников ВИДЕО
13:52 1463
Эрдоган не продается за чашечку кофе
Эрдоган не продается за чашечку кофе хмурые воспоминания генсека НАТО
12:06 2625
Ящур устроил падеж в Азербайджане
Ящур устроил падеж в Азербайджане поговорим о наших проблемах; все еще актуально
24 октября 2025, 23:27 7182
700 азербайджанцев хотят пожертвовать свои органы
700 азербайджанцев хотят пожертвовать свои органы
11:48 1955
Мало мяса. Азербайджан будет покупать в Румынии и Пакистане
Мало мяса. Азербайджан будет покупать в Румынии и Пакистане главное на этот час; все еще актуально
24 октября 2025, 22:57 5453
Парламент Болгарии открывает дорогу SOCAR, которая выкупает «ЛУКОЙЛ»
Парламент Болгарии открывает дорогу SOCAR, которая выкупает «ЛУКОЙЛ» новые подробности
02:33 5441
Иран взял на прицел израильтян иранского происхождения
Иран взял на прицел израильтян иранского происхождения главное на этот час; все еще актуально
24 октября 2025, 22:44 3127
Адвокату Илькина Сулейманова предъявили обвинения
Адвокату Илькина Сулейманова предъявили обвинения
10:23 1872
В Киеве снова воздушная тревога
В Киеве снова воздушная тревога ОБНОВЛЕНО 13:25
13:25 2863
Не получилось с Путиным – попытаемся с Си Цзиньпином
Не получилось с Путиным – попытаемся с Си Цзиньпином
10:18 1794
Турецкие войска пойдут дальше. Как и раньше
Турецкие войска пойдут дальше. Как и раньше новый мир - старые порядки
00:02 7282

ЭТО ВАЖНО

В Баку накрыли крупную банду кибермошенников
В Баку накрыли крупную банду кибермошенников ВИДЕО
13:52 1463
Эрдоган не продается за чашечку кофе
Эрдоган не продается за чашечку кофе хмурые воспоминания генсека НАТО
12:06 2625
Ящур устроил падеж в Азербайджане
Ящур устроил падеж в Азербайджане поговорим о наших проблемах; все еще актуально
24 октября 2025, 23:27 7182
700 азербайджанцев хотят пожертвовать свои органы
700 азербайджанцев хотят пожертвовать свои органы
11:48 1955
Мало мяса. Азербайджан будет покупать в Румынии и Пакистане
Мало мяса. Азербайджан будет покупать в Румынии и Пакистане главное на этот час; все еще актуально
24 октября 2025, 22:57 5453
Парламент Болгарии открывает дорогу SOCAR, которая выкупает «ЛУКОЙЛ»
Парламент Болгарии открывает дорогу SOCAR, которая выкупает «ЛУКОЙЛ» новые подробности
02:33 5441
Иран взял на прицел израильтян иранского происхождения
Иран взял на прицел израильтян иранского происхождения главное на этот час; все еще актуально
24 октября 2025, 22:44 3127
Адвокату Илькина Сулейманова предъявили обвинения
Адвокату Илькина Сулейманова предъявили обвинения
10:23 1872
В Киеве снова воздушная тревога
В Киеве снова воздушная тревога ОБНОВЛЕНО 13:25
13:25 2863
Не получилось с Путиным – попытаемся с Си Цзиньпином
Не получилось с Путиным – попытаемся с Си Цзиньпином
10:18 1794
Турецкие войска пойдут дальше. Как и раньше
Турецкие войска пойдут дальше. Как и раньше новый мир - старые порядки
00:02 7282
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться