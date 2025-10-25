В Баку накрыли крупную банду кибермошенников

Полиция провела спецоперацию против группировки, занимавшейся незаконной куплей-продажей банковских карт, используемых для перевода и отмывания денежных средств от онлайн-азартных игр и ставок. Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на пресс-службу МВД.

По данным ведомства, оперативно-технические мероприятия организовало Главное управление по борьбе с киберпреступностью МВД. В результате были задержаны 12 участников пяти различных групп — Аждар Азизов, Фарман Джафаров, Хикмет Гулиев, а также Адем Алиев и его знакомый Джавид Исмаилзаде, Элван Мусаев с сообщником Магеррамом Бабаевым, Реван Мехдиев, Айдын Мамедзаде и Адиль Мамедов, а также Алшан Сеферов и Рустам Новрузов.

Следствие установило, что задержанные приобретали банковские карты у граждан, выплачивая им деньги, а затем реализовывали эти карты, в том числе через мессенджер Telegram, за пределы страны лицам, занимающимся преступной деятельностью. Выявлено, что более 2 тысяч банковских карт были направлены на использование в преступных схемах.

В МВД отмечают, что в большинстве случаев владельцы карт не знали о целях их передачи. По фактам инцидента продолжается расследование.

Правоохранители обращаются к гражданам с предупреждением: передача реквизитов банковских карт третьим лицам (drop) для использования в преступной деятельности недопустима. Если вы обнаружили подозрительные зачисления на свой счёт или вам предложили продать данные карты, рекомендуется незамедлительно сообщить об этом в полицию.