Италия готовит оружие

Италия готовит 12-й пакет военной помощи Украине, который будет включать боеприпасы и системы противовоздушной обороны. Помощь может поступить уже в конце года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По данным издания, сроки поставки зависят от парламентских процедур.

Правительство премьера Джорджи Мелони с момента полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году направило Киеву уже 11 пакетов помощи общей стоимостью до 3 млрд евро.

Известно, что Италия направила в Украину две ракетные батареи SAMP/T. Детали поставок подпадают под строгие законы о государственной тайне. 

Италия также дала понять, что присоединится к инициативе НАТО, направленной на закупку американского оружия, включая ракеты Patriot, за счет европейских средств.

По словам источников, сумма взноса Италии еще не определена.

В Баку накрыли крупную банду кибермошенников
В Баку накрыли крупную банду кибермошенников ВИДЕО
13:52 1464
Эрдоган не продается за чашечку кофе
Эрдоган не продается за чашечку кофе хмурые воспоминания генсека НАТО
12:06 2626
Ящур устроил падеж в Азербайджане
Ящур устроил падеж в Азербайджане поговорим о наших проблемах; все еще актуально
24 октября 2025, 23:27 7182
700 азербайджанцев хотят пожертвовать свои органы
700 азербайджанцев хотят пожертвовать свои органы
11:48 1957
Мало мяса. Азербайджан будет покупать в Румынии и Пакистане
Мало мяса. Азербайджан будет покупать в Румынии и Пакистане главное на этот час; все еще актуально
24 октября 2025, 22:57 5453
Парламент Болгарии открывает дорогу SOCAR, которая выкупает «ЛУКОЙЛ»
Парламент Болгарии открывает дорогу SOCAR, которая выкупает «ЛУКОЙЛ» новые подробности
02:33 5442
Иран взял на прицел израильтян иранского происхождения
Иран взял на прицел израильтян иранского происхождения главное на этот час; все еще актуально
24 октября 2025, 22:44 3127
Адвокату Илькина Сулейманова предъявили обвинения
Адвокату Илькина Сулейманова предъявили обвинения
10:23 1872
В Киеве снова воздушная тревога
В Киеве снова воздушная тревога ОБНОВЛЕНО 13:25
13:25 2863
Не получилось с Путиным – попытаемся с Си Цзиньпином
Не получилось с Путиным – попытаемся с Си Цзиньпином
10:18 1794
Турецкие войска пойдут дальше. Как и раньше
Турецкие войска пойдут дальше. Как и раньше новый мир - старые порядки
00:02 7282

