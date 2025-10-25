Италия готовит оружие

Италия готовит 12-й пакет военной помощи Украине, который будет включать боеприпасы и системы противовоздушной обороны. Помощь может поступить уже в конце года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По данным издания, сроки поставки зависят от парламентских процедур.

Правительство премьера Джорджи Мелони с момента полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году направило Киеву уже 11 пакетов помощи общей стоимостью до 3 млрд евро.

Известно, что Италия направила в Украину две ракетные батареи SAMP/T. Детали поставок подпадают под строгие законы о государственной тайне.

Италия также дала понять, что присоединится к инициативе НАТО, направленной на закупку американского оружия, включая ракеты Patriot, за счет европейских средств.

По словам источников, сумма взноса Италии еще не определена.