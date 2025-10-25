USD 1.7000
EUR 1.9733
RUB 2.0876
Подписаться на уведомления
Путин позвонил Алиеву
Новость дня
Путин позвонил Алиеву

Спецпосланник Путина: Москва и Киев «близки» к миру

14:44 215

Россия и Украина при содействии США близки к завершению военного конфликта дипломатическим путем. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев, отправившийся в Вашингтон накануне, на фоне введения президентом США Дональдом Трампом санкций против «Лукойла» и «Роснефти», передает The Moscow Times.

«Президент [Владимир] Зеленский сделал серьезный шаг, признавая, что речь идет о [заморозке боевых действий по] линии фронта. Его предыдущая позиция заключалась в том, что Россия должна полностью уйти [из Украины], так что, на самом деле, я думаю, мы довольно близки к выработке дипломатического решения», — сказал Дмитриев в интервью CNN в пятницу.

Визит главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева в Вашингтон проходит на фоне объявленных на днях президентом США санкций в отношении двух крупнейших российских нефтяных компаний. Санкции направлены на принуждение президента РФ Владимира Путина к остановке войны.

Несмотря на этот шаг, посланник Путина заявил, что диалог между Россией и США будет продолжен. «Это, безусловно, возможно только в том случае, если интересы России будут учтены и к ним будут относиться с уважением», — заявил Дмитриев Reuters. 

В интервью телеканалу Fox он озвучил три важнейших с точки зрения Кремля вопроса в рамках процесса мирного урегулирования в Украине. Первое — это формат гарантий безопасности Украине, второе — «территориальный вопрос, связанный с русским населением», и третье — нейтральный статус Украины.

«Вопросов на столе не так уж много. И если понять, как их можно урегулировать дипломатическим путем, решение можно найти довольно скоро», — сообщил посланник Путина.

При этом Дмитриев заявлял, что, по его мнению, Киев «затягивает и срывает переговоры» с Россией по инициативе «британцев и европейцев». Также он говорил, что санкции США и другие «недружественные меры» против России «абсолютно никак» не скажутся на российской экономике, а последствия ограничений почувствуют прежде всего американцы — через рост цен на бензин.

Напомним, спецпосланник президента России Кирилл Дмитриев прилетел в США 24 октября. По информации Axios, в субботу он встретится со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом.

В Баку накрыли крупную банду кибермошенников
В Баку накрыли крупную банду кибермошенников ВИДЕО
13:52 1467
Эрдоган не продается за чашечку кофе
Эрдоган не продается за чашечку кофе хмурые воспоминания генсека НАТО
12:06 2628
Ящур устроил падеж в Азербайджане
Ящур устроил падеж в Азербайджане поговорим о наших проблемах; все еще актуально
24 октября 2025, 23:27 7182
700 азербайджанцев хотят пожертвовать свои органы
700 азербайджанцев хотят пожертвовать свои органы
11:48 1957
Мало мяса. Азербайджан будет покупать в Румынии и Пакистане
Мало мяса. Азербайджан будет покупать в Румынии и Пакистане главное на этот час; все еще актуально
24 октября 2025, 22:57 5454
Парламент Болгарии открывает дорогу SOCAR, которая выкупает «ЛУКОЙЛ»
Парламент Болгарии открывает дорогу SOCAR, которая выкупает «ЛУКОЙЛ» новые подробности
02:33 5445
Иран взял на прицел израильтян иранского происхождения
Иран взял на прицел израильтян иранского происхождения главное на этот час; все еще актуально
24 октября 2025, 22:44 3127
Адвокату Илькина Сулейманова предъявили обвинения
Адвокату Илькина Сулейманова предъявили обвинения
10:23 1872
В Киеве снова воздушная тревога
В Киеве снова воздушная тревога ОБНОВЛЕНО 13:25
13:25 2863
Не получилось с Путиным – попытаемся с Си Цзиньпином
Не получилось с Путиным – попытаемся с Си Цзиньпином
10:18 1794
Турецкие войска пойдут дальше. Как и раньше
Турецкие войска пойдут дальше. Как и раньше новый мир - старые порядки
00:02 7283

ЭТО ВАЖНО

В Баку накрыли крупную банду кибермошенников
В Баку накрыли крупную банду кибермошенников ВИДЕО
13:52 1467
Эрдоган не продается за чашечку кофе
Эрдоган не продается за чашечку кофе хмурые воспоминания генсека НАТО
12:06 2628
Ящур устроил падеж в Азербайджане
Ящур устроил падеж в Азербайджане поговорим о наших проблемах; все еще актуально
24 октября 2025, 23:27 7182
700 азербайджанцев хотят пожертвовать свои органы
700 азербайджанцев хотят пожертвовать свои органы
11:48 1957
Мало мяса. Азербайджан будет покупать в Румынии и Пакистане
Мало мяса. Азербайджан будет покупать в Румынии и Пакистане главное на этот час; все еще актуально
24 октября 2025, 22:57 5454
Парламент Болгарии открывает дорогу SOCAR, которая выкупает «ЛУКОЙЛ»
Парламент Болгарии открывает дорогу SOCAR, которая выкупает «ЛУКОЙЛ» новые подробности
02:33 5445
Иран взял на прицел израильтян иранского происхождения
Иран взял на прицел израильтян иранского происхождения главное на этот час; все еще актуально
24 октября 2025, 22:44 3127
Адвокату Илькина Сулейманова предъявили обвинения
Адвокату Илькина Сулейманова предъявили обвинения
10:23 1872
В Киеве снова воздушная тревога
В Киеве снова воздушная тревога ОБНОВЛЕНО 13:25
13:25 2863
Не получилось с Путиным – попытаемся с Си Цзиньпином
Не получилось с Путиным – попытаемся с Си Цзиньпином
10:18 1794
Турецкие войска пойдут дальше. Как и раньше
Турецкие войска пойдут дальше. Как и раньше новый мир - старые порядки
00:02 7283
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться