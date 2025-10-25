Спецпосланник Путина: Москва и Киев «близки» к миру

Россия и Украина при содействии США близки к завершению военного конфликта дипломатическим путем. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев, отправившийся в Вашингтон накануне, на фоне введения президентом США Дональдом Трампом санкций против «Лукойла» и «Роснефти», передает The Moscow Times.

«Президент [Владимир] Зеленский сделал серьезный шаг, признавая, что речь идет о [заморозке боевых действий по] линии фронта. Его предыдущая позиция заключалась в том, что Россия должна полностью уйти [из Украины], так что, на самом деле, я думаю, мы довольно близки к выработке дипломатического решения», — сказал Дмитриев в интервью CNN в пятницу.

Визит главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева в Вашингтон проходит на фоне объявленных на днях президентом США санкций в отношении двух крупнейших российских нефтяных компаний. Санкции направлены на принуждение президента РФ Владимира Путина к остановке войны.

Несмотря на этот шаг, посланник Путина заявил, что диалог между Россией и США будет продолжен. «Это, безусловно, возможно только в том случае, если интересы России будут учтены и к ним будут относиться с уважением», — заявил Дмитриев Reuters.

В интервью телеканалу Fox он озвучил три важнейших с точки зрения Кремля вопроса в рамках процесса мирного урегулирования в Украине. Первое — это формат гарантий безопасности Украине, второе — «территориальный вопрос, связанный с русским населением», и третье — нейтральный статус Украины.

«Вопросов на столе не так уж много. И если понять, как их можно урегулировать дипломатическим путем, решение можно найти довольно скоро», — сообщил посланник Путина.

При этом Дмитриев заявлял, что, по его мнению, Киев «затягивает и срывает переговоры» с Россией по инициативе «британцев и европейцев». Также он говорил, что санкции США и другие «недружественные меры» против России «абсолютно никак» не скажутся на российской экономике, а последствия ограничений почувствуют прежде всего американцы — через рост цен на бензин.

Напомним, спецпосланник президента России Кирилл Дмитриев прилетел в США 24 октября. По информации Axios, в субботу он встретится со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом.