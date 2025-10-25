Дети азербайджанского депутата схлестнулись за кресло

Сегодня на внеочередном съезде партии "Ана Ветен" произошел скандал.
Дочь нынешнего председателя партии, депутата Милли Меджлиса Фазаила Агамалы — Гюнай Агамалы и его сын — Эльчин Агамалы претендовали на пост председателя партии.
В связи с этим между Гюнай и Эльчином Агамалы возник конфликт.
Комментируя инцидент, Фазаил Агамалы сообщил, что его сын Эльчин пытался сорвать работу съезда. В сложившейся ситуации участники форума поддержали решение о том, чтобы действующий председатель остался на своем посту до следующего съезда.