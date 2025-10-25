USD 1.7000
Путин позвонил Алиеву
Новость дня
Путин позвонил Алиеву

Дети азербайджанского депутата схлестнулись за кресло

14:54 2697

Сегодня на внеочередном съезде партии "Ана Ветен" произошел скандал.

Дочь нынешнего председателя партии, депутата Милли Меджлиса Фазаила Агамалы — Гюнай Агамалы и его сын — Эльчин Агамалы претендовали на пост председателя партии.

В связи с этим между Гюнай и Эльчином Агамалы возник конфликт.

Комментируя инцидент, Фазаил Агамалы сообщил, что его сын Эльчин пытался сорвать работу съезда. В сложившейся ситуации участники форума поддержали решение о том, чтобы действующий председатель остался на своем посту до следующего съезда.

Экс-глава департамента Администрации президента Украины в интервью haqqin.az: «Путин хочет захватить всю Украину!»
Экс-глава департамента Администрации президента Украины в интервью haqqin.az: «Путин хочет захватить всю Украину!»
15:53 1430
Парламент Болгарии открывает дорогу SOCAR, которая выкупает «ЛУКОЙЛ»
Парламент Болгарии открывает дорогу SOCAR, которая выкупает «ЛУКОЙЛ» новые подробности; все еще актуально
02:33 5968
Вагит Алекперов теряет миллиарды
Вагит Алекперов теряет миллиарды
16:21 1861
Рухнет ли Покровск?
Рухнет ли Покровск? обновлено 14:14
14:14 4707
Турецкие войска пойдут дальше. Как и раньше
Турецкие войска пойдут дальше. Как и раньше новый мир - старые порядки
00:02 7759
Спецпосланник Путина о «серьезном шаге» Зеленского
Спецпосланник Путина о «серьезном шаге» Зеленского
14:44 2993
В Баку накрыли крупную банду кибермошенников
В Баку накрыли крупную банду кибермошенников ВИДЕО
13:52 3694
Эрдоган не продается за чашечку кофе
Эрдоган не продается за чашечку кофе хмурые воспоминания генсека НАТО
12:06 3923
Ящур устроил падеж в Азербайджане
Ящур устроил падеж в Азербайджане поговорим о наших проблемах; все еще актуально
24 октября 2025, 23:27 7787
700 азербайджанцев хотят пожертвовать свои органы
700 азербайджанцев хотят пожертвовать свои органы
11:48 2694
Мало мяса. Азербайджан будет покупать в Румынии и Пакистане
Мало мяса. Азербайджан будет покупать в Румынии и Пакистане главное на этот час; все еще актуально
24 октября 2025, 22:57 5863

