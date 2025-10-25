Главный раввин Днепра о том, когда закончится война

Главный раввин украинского города Днепра Шмуэль Каминецкий сообщил, когда должна закончиться война между Россией и Украиной. В частности, он настаивает на том, что она завершится до 15 января 2026 года. Уже после этой даты, по его мнению, следует ожидать стремительного развития Украины из-за прихода инвесторов.

Об этом пишет «Информатор» со ссылкой на выступление Шмуэля Каминецкого во время встречи с бизнес-клубом Inspira.

Окончание войны он ожидает уже в течение следующих двух месяцев.

По словам главного раввина Днепра, в расчет уже конкретной даты входит и то, что даже влиятельные люди будут заняты на Новый год. Однако после 15 января 2026 года – уже «будем праздновать после завершения войны». По его словам, сразу дальше начнется активный поток инвесторов в Украину.

«Я вам это говорю не как пророк, не как раввин, это мнение великих людей в Америке и Европе, которые разбираются в этом. Это не мечта и не молитва, это будет очень скоро, потому что Россия - это будет Северная Корея, а Украину ждет большое будущее», - заявил Каминецкий.