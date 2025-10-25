Британский министр обратился к Путину

Великобритания заявила о росте активности российских подводных лодок до уровня времен холодной войны. Министр обороны Британии Джон Хили предупредил Кремль, что Королевские ВВС и флот «охотятся на их субмарины» в Северной Атлантике. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Би-би-си.

В этой связи Хили обратился к российскому лидеру Владимиру Путину.

«Мы охотимся на ваши подводные лодки», - заявил он.

По словам Хили, количество российских судов, угрожающих британским водам, выросло на 30%.

Это, по словам министра, свидетельствует об усилении «российской агрессии по всей территории», которая, по его словам, влияет на Европу, а не только на Украину.

Королевские ВВС и Королевский флот усилили свое присутствие в Северной Атлантике, где российские подводные лодки являются наиболее активными. Королевские ВВС выполняют миссии почти ежедневно, иногда круглосуточно и часто при поддержке других союзников по НАТО.