Путин позвонил Алиеву
Новость дня
Путин позвонил Алиеву

США готовят новые санкции против России

15:54 1111

Администрация американского президента Дональда Трампа подготовила дополнительные санкции, которые могут быть применены к ключевым отраслям российской экономики, если глава Кремля Владимир Путин продолжит медлить с прекращением войны. Об этом сообщили Reuters американские чиновники и другой собеседник, знакомый с этим вопросом, передает «Европейская правда».

Два собеседника агентства утверждают, что американские чиновники сообщили европейским коллегам, что они поддерживают использование Европейским союзом замороженных российских активов для закупки американского оружия для Киева, а Вашингтон провел предварительные внутренние переговоры об использовании российских активов, находящихся в США.

Один американский чиновник сообщил, что он хотел бы, чтобы европейские союзники сделали следующий большой шаг в отношении России, который может заключаться в дополнительных санкциях или пошлинах.

Другой собеседник, знакомый с внутренней динамикой администрации, сообщил, что Трамп, вероятно, сделает паузу на несколько недель и оценит реакцию России на объявление санкций, направленных против нефтяных компаний «Лукойл» и «Роснефть».

Некоторые из дополнительных санкций, которые подготовили США, направлены против банковского сектора России и инфраструктуры, используемой для поставок нефти на рынок, утверждают осведомленные собеседники агентства.

По словам одного из них, на прошлой неделе украинские чиновники предложили США новые санкции. Среди конкретных предложений были меры по отключению всех российских банков от долларовой системы с американскими партнерами. Однако не ясно, насколько серьезно рассматриваются конкретные требования Украины.

Сенат США также предпринимает шаги, и некоторые законодатели возобновляют попытки принять давно заблокированный двухпартийный законопроект о санкциях.

Источник, знакомый с внутренней динамикой администрации, сказал, что глава Белого дома Дональд Трамп готов поддержать этот пакет. Однако собеседник предупредил, что такая поддержка в этом месяце маловероятна.

Отметим, США на этой неделе ввели меры, направленные против двух крупнейших российских нефтяных компаний - «Роснефть» и «Лукойл».

Экс-глава департамента Администрации президента Украины в интервью haqqin.az: «Путин хочет захватить всю Украину!»
Экс-глава департамента Администрации президента Украины в интервью haqqin.az: «Путин хочет захватить всю Украину!»
15:53 1433
Парламент Болгарии открывает дорогу SOCAR, которая выкупает «ЛУКОЙЛ»
Парламент Болгарии открывает дорогу SOCAR, которая выкупает «ЛУКОЙЛ» новые подробности; все еще актуально
02:33 5969
Вагит Алекперов теряет миллиарды
Вагит Алекперов теряет миллиарды
16:21 1869
Рухнет ли Покровск?
Рухнет ли Покровск? обновлено 14:14
14:14 4709
Турецкие войска пойдут дальше. Как и раньше
Турецкие войска пойдут дальше. Как и раньше новый мир - старые порядки
00:02 7759
Спецпосланник Путина о «серьезном шаге» Зеленского
Спецпосланник Путина о «серьезном шаге» Зеленского
14:44 2996
В Баку накрыли крупную банду кибермошенников
В Баку накрыли крупную банду кибермошенников ВИДЕО
13:52 3695
Эрдоган не продается за чашечку кофе
Эрдоган не продается за чашечку кофе хмурые воспоминания генсека НАТО
12:06 3925
Ящур устроил падеж в Азербайджане
Ящур устроил падеж в Азербайджане поговорим о наших проблемах; все еще актуально
24 октября 2025, 23:27 7789
700 азербайджанцев хотят пожертвовать свои органы
700 азербайджанцев хотят пожертвовать свои органы
11:48 2694
Мало мяса. Азербайджан будет покупать в Румынии и Пакистане
Мало мяса. Азербайджан будет покупать в Румынии и Пакистане главное на этот час; все еще актуально
24 октября 2025, 22:57 5863

