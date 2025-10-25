Экс-глава департамента Администрации президента Украины в интервью haqqin.az: «Путин хочет захватить всю Украину!»

После отмены встречи в Будапеште между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным администрация Белого дома объявила о введении санкций против российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл». По словам министра финансов США Скотта Бессента, это решение стало следствием «отсутствия у России готовности участвовать в мирном процессе». Сам Трамп признался на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте, что разочарован Путиным. О том, как разочарование президента США отразится на войне в Украине, haqqin.az побеседовал с экспертом-международником Евгением Добряком - депутатом VI созыва Верховной Рады, возглавлявшим с 2014 по 2015 год департамент по вопросам национальной безопасности и обороны Администрации президента Украины.

- У Трампа была цель — остановить войну в Украине по линии соприкосновения. Он даже объявил о встрече с Путиным в Будапеште, но после заявлений Сергея Лаврова отменил ее. Почему, по-Вашему, это произошло? - У Трампа действительно была идея заморозить войну по линии фронта и начать переговоры. Но, как видно, Лавров и Путин показали, что Москва по-прежнему хочет устранить так называемые «первопричины» конфликта. Иными словами, продолжает настаивать на фактической капитуляции Украины. После этого Трамп понял, что его обманули. Его встреча с Путиным в Анкоридже стала, по сути, дипломатической легитимацией Путина в глазах стран Глобального Юга. В результате Россия восприняла это как сигнал безнаказанности и усилила обстрелы украинских городов, включая Киев. Мирные перспективы не появились, а вот интенсивность боевых действий, напротив, резко возросла. - Трамп сначала обещал передать Украине ракеты «Томагавк», но затем отложил это решение. Чем это было вызвано? - Сначала действительно казалось, что фактор «Томагавков» станет инструментом принуждения России к миру. Но Трамп, к сожалению, действует импульсивно. После разговора с Путиным он внезапно меняет курс на 180 градусов, откладывает передачу ракет и снова начинает говорить о «дипломатическом треке», что дезориентирует союзников США в Европе. Американский президент хотел добиться прекращения огня, но Россия не дала согласия ни на какие переговоры. И вот теперь ситуация полностью не определена. - То есть у Трампа есть своя мантра о мире, но нет «плана Б», если Путин не пойдет ему навстречу?

- Именно так! Концепция мира по Трампу сводится к одному тезису: вначале заморозим конфликт, а потом уже будем говорить дальше. Россия этот вариант отклонила. Более того, Трамп ошибся, когда еще до встречи с Зеленским позвонил Путину. Вопросом возможной передачи Украине «Томагавков» ему нужно было держать Москву в напряжении, ведь это оружие могло стать серьезным фактором сдерживания. Словом, если бы Дональд Трамп продемонстрировал решимость, Россия действовала бы куда осторожнее. - Почему Трамп не решается усилить Украину этими дальнобойными ракетами? - Президент США надеется, что сможет договориться с Си Цзиньпином. В ближайшее время у него запланирована азиатская поездка — саммит АСЕАН в Куала-Лумпуре, а также визиты в Японию и Южную Корею, где он встретится с Си. На этих встречах Трамп попытается склонить Китай к тому, чтобы тот заставил Путина сесть за стол переговоров. При этом Трамп готовит в Конгрессе США законопроект о признании России страной-спонсором терроризма, а также будет инициировать введение новых тарифов против импортеров российских энергоносителей. Но все перечисленное — это элементы давления, но отнюдь не стратегия. Главная проблема в том, что у США нет четкой линии взаимодействия с Европой, которая настроена значительно жестче. - Но разве нельзя было просто продемонстрировать силу и передать Украине «Томагавки»? - С самого начала я не верил, что Трамп на это решится. «Томагавк» — это оружие дальностью до 2500 километров, способное менять баланс сил. Трамп говорил, что готов поставить их, но хотел знать, по каким именно целям Украина намерена нанести ракетные удары. Когда президент Зеленский показал эти цели на карте, Трамп вновь изменил позицию. И это типично. С Россией и Китаем американские лидеры, включая Джо Байдена, всегда действовали крайне осторожно, учитывая их статус ядерных держав. США боятся прямого столкновения. Но Россия — не Советский Союз, а слабая имитация былой советской военной мощи. Если бы Трамп проявил решимость и передал Украине дальнобойное оружие, это восстановило бы паритет сил и охладило бы воинственный пыл Москвы. Пока же политика умиротворения, проводимая Белым домом, лишь продлевает войну. - Какова роль Китая в этой войне? Может ли Пекин действительно остановить Путина?