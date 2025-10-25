Одна голова хорошо, а три лучше

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 27 октября посетит с визитом Рим, где встретится с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, а затем будет принят в Ватикане Папой Римским Львом XIV, передает ТАСС.

Как сообщила близкая к венгерскому правительству газета Magyar Nemzet, одной из главных тем встречи Орбана с понтификом станет урегулирование конфликта в Украине.

Ватикан, как и Венгрия, последовательно выступает за решение этой проблемы мирным путем. «Ожидается, что встреча будет посвящена войне в Украине, мирному процессу и христианским ценностям, как и предыдущие папские аудиенции Виктора Орбана. Это будет их первая личная встреча после избрания Папы Льва XIV», - пишет Magyar Nemzet.

Орбан неоднократно встречался с его предшественником Папой Франциском, который в 2023 году посетил Венгрию с апостольским визитом.

По сведениям венгерских СМИ, у Орбана сохраняются более дружественные отношения с итальянской коллегой Джорджей Мелони, чем со многими другими лидерами стран Евросоюза, в том числе руководством ЕС. По некоторым вопросам премьер Италии и ее венгерский коллега занимают схожие позиции, отличные от позиции Брюсселя.

Ожидается, что на предстоящих переговорах они также обсудят украинскую проблематику. 23 октября во время саммита ЕС в Брюсселе Орбан заявил, что хотел бы предложить всем европейским лидерам не принимать никаких решений по Украине до новой встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.