Путин позвонил Алиеву
Путин позвонил Алиеву

Одна голова хорошо, а три лучше

16:05 895

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 27 октября посетит с визитом Рим, где встретится с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, а затем будет принят в Ватикане Папой Римским Львом XIV, передает ТАСС.

Как сообщила близкая к венгерскому правительству газета Magyar Nemzet, одной из главных тем встречи Орбана с понтификом станет урегулирование конфликта в Украине.

Ватикан, как и Венгрия, последовательно выступает за решение этой проблемы мирным путем. «Ожидается, что встреча будет посвящена войне в Украине, мирному процессу и христианским ценностям, как и предыдущие папские аудиенции Виктора Орбана. Это будет их первая личная встреча после избрания Папы Льва XIV», - пишет Magyar Nemzet.

Орбан неоднократно встречался с его предшественником Папой Франциском, который в 2023 году посетил Венгрию с апостольским визитом.

По сведениям венгерских СМИ, у Орбана сохраняются более дружественные отношения с итальянской коллегой Джорджей Мелони, чем со многими другими лидерами стран Евросоюза, в том числе руководством ЕС. По некоторым вопросам премьер Италии и ее венгерский коллега занимают схожие позиции, отличные от позиции Брюсселя.

Ожидается, что на предстоящих переговорах они также обсудят украинскую проблематику. 23 октября во время саммита ЕС в Брюсселе Орбан заявил, что хотел бы предложить всем европейским лидерам не принимать никаких решений по Украине до новой встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Экс-глава департамента Администрации президента Украины в интервью haqqin.az: «Путин хочет захватить всю Украину!»
Экс-глава департамента Администрации президента Украины в интервью haqqin.az: «Путин хочет захватить всю Украину!»
15:53 1435
Парламент Болгарии открывает дорогу SOCAR, которая выкупает «ЛУКОЙЛ»
Парламент Болгарии открывает дорогу SOCAR, которая выкупает «ЛУКОЙЛ» новые подробности; все еще актуально
02:33 5969
Вагит Алекперов теряет миллиарды
Вагит Алекперов теряет миллиарды
16:21 1873
Рухнет ли Покровск?
Рухнет ли Покровск? обновлено 14:14
14:14 4711
Турецкие войска пойдут дальше. Как и раньше
Турецкие войска пойдут дальше. Как и раньше новый мир - старые порядки
00:02 7760
Спецпосланник Путина о «серьезном шаге» Зеленского
Спецпосланник Путина о «серьезном шаге» Зеленского
14:44 2999
В Баку накрыли крупную банду кибермошенников
В Баку накрыли крупную банду кибермошенников ВИДЕО
13:52 3698
Эрдоган не продается за чашечку кофе
Эрдоган не продается за чашечку кофе хмурые воспоминания генсека НАТО
12:06 3928
Ящур устроил падеж в Азербайджане
Ящур устроил падеж в Азербайджане поговорим о наших проблемах; все еще актуально
24 октября 2025, 23:27 7789
700 азербайджанцев хотят пожертвовать свои органы
700 азербайджанцев хотят пожертвовать свои органы
11:48 2696
Мало мяса. Азербайджан будет покупать в Румынии и Пакистане
Мало мяса. Азербайджан будет покупать в Румынии и Пакистане главное на этот час; все еще актуально
24 октября 2025, 22:57 5863

