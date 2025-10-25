Буданов назвал главное условие

Несмотря на прогнозы некоторых западных медиа о возможном перемирии между Украиной и Россией еще летом, этого не произошло из-за отсутствия ключевых условий. Об этом рассказал глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов в интервью Il Foglio.

Буданов подтвердил, что возможность перемирия существует, однако это возможно лишь в случае синхронного совпадения факторов внутри Украины, внутри России и в странах-союзниках, которые влияют на глобальные решения.

«Только точное сочетание этих элементов в запланированный момент даст результат. Иначе война будет продолжаться», - подчеркнул глава ГУР.

В то же время Il Foglio отмечает, что глава ГУР избежал вопросов относительно позиции президента США Дональда Трампа в отношении завершения войны в Украине. По мнению Буданова, для США Россия и Китай являются мировыми державами.

«Россия не является ничем с экономической точки зрения, но имеет военную мощь. Китай является и тем, и другим, экономической и военной мощью», - сказал глава ГУР Украины.