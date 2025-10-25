USD 1.7000
Буданов назвал главное условие

16:18

Несмотря на прогнозы некоторых западных медиа о возможном перемирии между Украиной и Россией еще летом, этого не произошло из-за отсутствия ключевых условий. Об этом рассказал глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов в интервью Il Foglio.

Буданов подтвердил, что возможность перемирия существует, однако это возможно лишь в случае синхронного совпадения факторов внутри Украины, внутри России и в странах-союзниках, которые влияют на глобальные решения.

«Только точное сочетание этих элементов в запланированный момент даст результат. Иначе война будет продолжаться», - подчеркнул глава ГУР.

В то же время Il Foglio отмечает, что глава ГУР избежал вопросов относительно позиции президента США Дональда Трампа в отношении завершения войны в Украине. По мнению Буданова, для США Россия и Китай являются мировыми державами.

«Россия не является ничем с экономической точки зрения, но имеет военную мощь. Китай является и тем, и другим, экономической и военной мощью», - сказал глава ГУР Украины.

Экс-глава департамента Администрации президента Украины в интервью haqqin.az: «Путин хочет захватить всю Украину!»
Экс-глава департамента Администрации президента Украины в интервью haqqin.az: «Путин хочет захватить всю Украину!»
15:53
Парламент Болгарии открывает дорогу SOCAR, которая выкупает «ЛУКОЙЛ»
Парламент Болгарии открывает дорогу SOCAR, которая выкупает «ЛУКОЙЛ» новые подробности; все еще актуально
02:33
Вагит Алекперов теряет миллиарды
Вагит Алекперов теряет миллиарды
16:21
Рухнет ли Покровск?
Рухнет ли Покровск? обновлено 14:14
14:14
Турецкие войска пойдут дальше. Как и раньше
Турецкие войска пойдут дальше. Как и раньше новый мир - старые порядки
00:02
Спецпосланник Путина о «серьезном шаге» Зеленского
Спецпосланник Путина о «серьезном шаге» Зеленского
14:44
В Баку накрыли крупную банду кибермошенников
В Баку накрыли крупную банду кибермошенников ВИДЕО
13:52
Эрдоган не продается за чашечку кофе
Эрдоган не продается за чашечку кофе хмурые воспоминания генсека НАТО
12:06
Ящур устроил падеж в Азербайджане
Ящур устроил падеж в Азербайджане поговорим о наших проблемах; все еще актуально
24 октября 2025, 23:27
700 азербайджанцев хотят пожертвовать свои органы
700 азербайджанцев хотят пожертвовать свои органы
11:48
Мало мяса. Азербайджан будет покупать в Румынии и Пакистане
Мало мяса. Азербайджан будет покупать в Румынии и Пакистане главное на этот час; все еще актуально
24 октября 2025, 22:57

