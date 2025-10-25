USD 1.7000
Путин позвонил Алиеву
Путин позвонил Алиеву

Вагит Алекперов теряет миллиарды

16:21

Основной владелец «Лукойла», российский миллиардер Вагит Алекперов потерял за два дня более $1 млрд после падения акций компании на 7,2% на Московской бирже. Капитализация «Лукойла» сократилась на 297 млрд рублей, а вместе с «Роснефтью» суммарные потери крупнейших нефтяных компаний России составили 424 млрд рублей ($5,2 млрд) после введения блокирующих санкций США, сообщает The Moscow Times.

Санкции затрагивают также дочерние компании «Роснефти» и «Лукойла» и могут усложнить экспортные поставки, что усилит финансовые проблемы нефтяных гигантов и может привести к росту дисконтов на российскую нефть.

Экс-глава департамента Администрации президента Украины в интервью haqqin.az: «Путин хочет захватить всю Украину!»
Экс-глава департамента Администрации президента Украины в интервью haqqin.az: «Путин хочет захватить всю Украину!»
15:53
Парламент Болгарии открывает дорогу SOCAR, которая выкупает «ЛУКОЙЛ»
Парламент Болгарии открывает дорогу SOCAR, которая выкупает «ЛУКОЙЛ»
02:33
Вагит Алекперов теряет миллиарды
Вагит Алекперов теряет миллиарды
16:21
Рухнет ли Покровск?
Рухнет ли Покровск?
14:14
Турецкие войска пойдут дальше. Как и раньше
Турецкие войска пойдут дальше. Как и раньше
00:02
Спецпосланник Путина о «серьезном шаге» Зеленского
Спецпосланник Путина о «серьезном шаге» Зеленского
14:44
В Баку накрыли крупную банду кибермошенников
В Баку накрыли крупную банду кибермошенников
13:52
Эрдоган не продается за чашечку кофе
Эрдоган не продается за чашечку кофе
12:06
Ящур устроил падеж в Азербайджане
Ящур устроил падеж в Азербайджане
24 октября 2025, 23:27
700 азербайджанцев хотят пожертвовать свои органы
700 азербайджанцев хотят пожертвовать свои органы
11:48
Мало мяса. Азербайджан будет покупать в Румынии и Пакистане
Мало мяса. Азербайджан будет покупать в Румынии и Пакистане
24 октября 2025, 22:57

