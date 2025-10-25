Израиль хочет, да США не велят

ХАМАС уже третий день откладывает возвращение Израилю останков погибших заложников, несмотря на наличие такой возможности. Об этом сообщает служба новостей «Кан – Хадашот» со ссылкой на осведомленные источники.

По их словам, США на данном этапе не позволяют Израилю предпринимать какие-либо шаги в ответ на невозвращение тел погибших.

Тем не менее, в Израиле не исключают, что тела двух заложников могут быть возвращены сегодня.

По сообщениям израильских СМИ, в пятницу, 24 октября, израильская полиция заявила, что ей поручено подготовиться к возможному возвращению останков еще двух заложников вечером. Однако по состоянию на утро субботы тела все еще не переданы.

Накануне вечером сообщалось об отсутствии четких признаков того, что ХАМАС действительно готовится к передаче тел.