Путин позвонил Алиеву
Путин позвонил Алиеву

Израиль хочет, да США не велят

ХАМАС уже третий день откладывает возвращение Израилю останков погибших заложников, несмотря на наличие такой возможности. Об этом сообщает служба новостей «Кан – Хадашот» со ссылкой на осведомленные источники.

По их словам, США на данном этапе не позволяют Израилю предпринимать какие-либо шаги в ответ на невозвращение тел погибших.

Тем не менее, в Израиле не исключают, что тела двух заложников могут быть возвращены сегодня.

По сообщениям израильских СМИ, в пятницу, 24 октября, израильская полиция заявила, что ей поручено подготовиться к возможному возвращению останков еще двух заложников вечером. Однако по состоянию на утро субботы тела все еще не переданы.

Накануне вечером сообщалось об отсутствии четких признаков того, что ХАМАС действительно готовится к передаче тел. 

Экс-глава департамента Администрации президента Украины в интервью haqqin.az: «Путин хочет захватить всю Украину!»
Экс-глава департамента Администрации президента Украины в интервью haqqin.az: «Путин хочет захватить всю Украину!»
Парламент Болгарии открывает дорогу SOCAR, которая выкупает «ЛУКОЙЛ»
Парламент Болгарии открывает дорогу SOCAR, которая выкупает «ЛУКОЙЛ» новые подробности; все еще актуально
Вагит Алекперов теряет миллиарды
Вагит Алекперов теряет миллиарды
Рухнет ли Покровск?
Рухнет ли Покровск? обновлено 14:14
Турецкие войска пойдут дальше. Как и раньше
Турецкие войска пойдут дальше. Как и раньше новый мир - старые порядки
Спецпосланник Путина о «серьезном шаге» Зеленского
Спецпосланник Путина о «серьезном шаге» Зеленского
В Баку накрыли крупную банду кибермошенников
В Баку накрыли крупную банду кибермошенников ВИДЕО
Эрдоган не продается за чашечку кофе
Эрдоган не продается за чашечку кофе хмурые воспоминания генсека НАТО
Ящур устроил падеж в Азербайджане
Ящур устроил падеж в Азербайджане поговорим о наших проблемах; все еще актуально
700 азербайджанцев хотят пожертвовать свои органы
700 азербайджанцев хотят пожертвовать свои органы
Мало мяса. Азербайджан будет покупать в Румынии и Пакистане
Мало мяса. Азербайджан будет покупать в Румынии и Пакистане главное на этот час; все еще актуально
