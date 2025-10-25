USD 1.7000
Путин позвонил Алиеву
Путин позвонил Алиеву

Шеф-редактор Sputnik Азербайджан улетел из Баку

16:28

Шеф-редактор Sputnik Азербайджан Евгений Белоусов вылетел из Баку после освобождения из-под стражи, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Напомним, в июле этого года решением Хатаинского районного суда Баку сотрудников Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и Евгения Белоусова арестовали на 4 месяца. Им были предъявлены обвинения по статьям о мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации имущества, полученного преступным путем.

В октябре Игоря Картавых перевели под домашний арест. Спустя несколько дней он был освобожден, после чего вылетел в Москву.

