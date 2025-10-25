Авианосец Пентагона взял курс на Карибы

Соединенные Штаты направят авианосец Gerald Ford, флагман своего флота и самый большой подобный корабль в мире, в Карибское море, чтобы усилить военную кампанию против наркоторговли в Латинской Америке, сообщает Euronews.

Приказ министра обороны Пита Хегсета значительно расширяет военно-морское присутствие США в регионе на фоне растущей напряженности в отношениях с Венесуэлой.

В Пентагоне пояснили, что цель миссии – «обнаружение, мониторинг и пресечение незаконной деятельности, угрожающей безопасности Западного полушария», в рамках операции по борьбе с наркотиками, начатой в сентябре. Авианосец будут сопровождать несколько военных судов, включая эсминцы и крейсер, и он будет укомплектован более чем 5 тыс. военнослужащих и до 90 боевых самолетов.

Это решение было принято всего через несколько часов после того, как бомбардировщики B-1B пролетели над побережьем Венесуэлы, что Каракас назвал «провокацией».

Развертывание авианосца Gerald Ford еще больше усиливает дипломатическую напряженность после недели, отмеченной атаками США на наркокатера в Карибском море и Тихом океане.