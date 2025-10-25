USD 1.7000
Путин позвонил Алиеву
Путин позвонил Алиеву

«Желтое предупреждение» от синоптиков

В Баку, на Апшеронском полуострове и в ряде регионов Азербайджана объявлен желтый уровень опасности в связи с ожидаемой с вечера 26 октября до утра 27 октября ветреной погодой. Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В Баку и на Апшеронском полуострове, в Шаруре, Нефтчале, Гаджигабуле, Гусаре, Хызы, Хачмазе, Шабране, Шеки, Огузе, Газахе, Товузе, Агстафе, Гяндже, Шамкире, Самухе, Нафталане, Геранбое, Дашкесане будет преобладать северо-западный ветер, скорость которого составит 13,9-20,7 м/сек.

Экс-глава департамента Администрации президента Украины в интервью haqqin.az: «Путин хочет захватить всю Украину!»
Экс-глава департамента Администрации президента Украины в интервью haqqin.az: «Путин хочет захватить всю Украину!»
Парламент Болгарии открывает дорогу SOCAR, которая выкупает «ЛУКОЙЛ»
Парламент Болгарии открывает дорогу SOCAR, которая выкупает «ЛУКОЙЛ» новые подробности; все еще актуально
Вагит Алекперов теряет миллиарды
Вагит Алекперов теряет миллиарды
Рухнет ли Покровск?
Рухнет ли Покровск? обновлено 14:14
Турецкие войска пойдут дальше. Как и раньше
Турецкие войска пойдут дальше. Как и раньше новый мир - старые порядки
Спецпосланник Путина о «серьезном шаге» Зеленского
Спецпосланник Путина о «серьезном шаге» Зеленского
В Баку накрыли крупную банду кибермошенников
В Баку накрыли крупную банду кибермошенников ВИДЕО
Эрдоган не продается за чашечку кофе
Эрдоган не продается за чашечку кофе хмурые воспоминания генсека НАТО
Ящур устроил падеж в Азербайджане
Ящур устроил падеж в Азербайджане поговорим о наших проблемах; все еще актуально
700 азербайджанцев хотят пожертвовать свои органы
700 азербайджанцев хотят пожертвовать свои органы
Мало мяса. Азербайджан будет покупать в Румынии и Пакистане
Мало мяса. Азербайджан будет покупать в Румынии и Пакистане главное на этот час; все еще актуально
