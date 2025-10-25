«Желтое предупреждение» от синоптиков

В Баку, на Апшеронском полуострове и в ряде регионов Азербайджана объявлен желтый уровень опасности в связи с ожидаемой с вечера 26 октября до утра 27 октября ветреной погодой. Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В Баку и на Апшеронском полуострове, в Шаруре, Нефтчале, Гаджигабуле, Гусаре, Хызы, Хачмазе, Шабране, Шеки, Огузе, Газахе, Товузе, Агстафе, Гяндже, Шамкире, Самухе, Нафталане, Геранбое, Дашкесане будет преобладать северо-западный ветер, скорость которого составит 13,9-20,7 м/сек.