Трамп мечтает о «золотом» флоте

17:11 453

Президент США Дональд Трамп хочет создать принципиально новый военный флот, который в ВМС уже успели прозвать «золотым». Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

«По словам источников, новый флот будет включать ряд крупных боевых кораблей, оснащенных более мощными дальнобойными ракетами, а также более мелкие суда, такие как корветы. В настоящее время в составе ВМС США 287 кораблей, в основном это эсминцы, крейсеры, авианосцы, десантные корабли и подводные лодки. Также разрабатывается новый класс фрегатов», — отмечается в материале издания.

По информации The Wall Street Journalглава Белого дома недоволен нынешним состоянием американского флота. В связи с этим он лично проводит встречи с представителями ВМС и активно вовлекается в планы по его модернизации. Как отметил один из участников переговоров, речь идет о создании кораблей, оснащенных ракетами и дальнобойными вооружениями. 

Экс-глава департамента Администрации президента Украины в интервью haqqin.az: «Путин хочет захватить всю Украину!»
Экс-глава департамента Администрации президента Украины в интервью haqqin.az: «Путин хочет захватить всю Украину!»
15:53 1443
Парламент Болгарии открывает дорогу SOCAR, которая выкупает «ЛУКОЙЛ»
Парламент Болгарии открывает дорогу SOCAR, которая выкупает «ЛУКОЙЛ» новые подробности; все еще актуально
02:33 5969
Вагит Алекперов теряет миллиарды
Вагит Алекперов теряет миллиарды
16:21 1885
Рухнет ли Покровск?
Рухнет ли Покровск? обновлено 14:14
14:14 4717
Турецкие войска пойдут дальше. Как и раньше
Турецкие войска пойдут дальше. Как и раньше новый мир - старые порядки
00:02 7761
Спецпосланник Путина о «серьезном шаге» Зеленского
Спецпосланник Путина о «серьезном шаге» Зеленского
14:44 3004
В Баку накрыли крупную банду кибермошенников
В Баку накрыли крупную банду кибермошенников ВИДЕО
13:52 3704
Эрдоган не продается за чашечку кофе
Эрдоган не продается за чашечку кофе хмурые воспоминания генсека НАТО
12:06 3932
Ящур устроил падеж в Азербайджане
Ящур устроил падеж в Азербайджане поговорим о наших проблемах; все еще актуально
24 октября 2025, 23:27 7790
700 азербайджанцев хотят пожертвовать свои органы
700 азербайджанцев хотят пожертвовать свои органы
11:48 2698
Мало мяса. Азербайджан будет покупать в Румынии и Пакистане
Мало мяса. Азербайджан будет покупать в Румынии и Пакистане главное на этот час; все еще актуально
24 октября 2025, 22:57 5864

