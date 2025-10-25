Трамп мечтает о «золотом» флоте

Президент США Дональд Трамп хочет создать принципиально новый военный флот, который в ВМС уже успели прозвать «золотым». Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

«По словам источников, новый флот будет включать ряд крупных боевых кораблей, оснащенных более мощными дальнобойными ракетами, а также более мелкие суда, такие как корветы. В настоящее время в составе ВМС США 287 кораблей, в основном это эсминцы, крейсеры, авианосцы, десантные корабли и подводные лодки. Также разрабатывается новый класс фрегатов», — отмечается в материале издания.

По информации The Wall Street Journal, глава Белого дома недоволен нынешним состоянием американского флота. В связи с этим он лично проводит встречи с представителями ВМС и активно вовлекается в планы по его модернизации. Как отметил один из участников переговоров, речь идет о создании кораблей, оснащенных ракетами и дальнобойными вооружениями.