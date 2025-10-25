В Германии взорвали АЭС

В Германии взорвали когда-то самую крупную атомную электростанцию страны. Об этом со ссылкой на портал NiUS сообщает "Газета.Ру".

«Атомная электростанция Гундремминген в Баварии была взорвана», — говорится в сообщении.

По данным журналистов, ее 160-метровые градирни заминировали. Отмечается, что событие символизирует конец атомной эпохи и начало новой эры в энергетике Германии.

Германия полностью отказалась от атомной энергетики и закрыла все АЭС.

Ранее газета Bild со ссылкой на основателя консалтинговой компании Radiant Energy Group, ядерщика Марка Нельсона писала, что специалисты из США планируют реактивацию девяти атомных электростанций на территории Германии, в настоящее время оценивается стоимость такого шага.

Как отмечается в материале, консорциум американских компаний и инвесторов намерен добиться «поворота» в энергетической политике Германии.

При этом в начале мая немецкий депутат Роберт Хабек говорил, что закрытие всех атомных электростанций в Германии является важным шагом, несмотря на энергетический кризис.