USD 1.7000
EUR 1.9733
RUB 2.0876
Подписаться на уведомления
Путин позвонил Алиеву
Новость дня
Путин позвонил Алиеву

В Германии взорвали АЭС

ВИДЕО
17:23 773

В Германии взорвали когда-то самую крупную атомную электростанцию страны. Об этом со ссылкой на портал NiUS сообщает "Газета.Ру".

«Атомная электростанция Гундремминген в Баварии была взорвана», — говорится в сообщении.

По данным журналистов, ее 160-метровые градирни заминировали. Отмечается, что событие символизирует конец атомной эпохи и начало новой эры в энергетике Германии.

Германия полностью отказалась от атомной энергетики и закрыла все АЭС.

Ранее газета Bild со ссылкой на основателя консалтинговой компании Radiant Energy Group, ядерщика Марка Нельсона писала, что специалисты из США планируют реактивацию девяти атомных электростанций на территории Германии, в настоящее время оценивается стоимость такого шага.

Как отмечается в материале, консорциум американских компаний и инвесторов намерен добиться «поворота» в энергетической политике Германии.

При этом в начале мая немецкий депутат Роберт Хабек говорил, что закрытие всех атомных электростанций в Германии является важным шагом, несмотря на энергетический кризис.

Экс-глава департамента Администрации президента Украины в интервью haqqin.az: «Путин хочет захватить всю Украину!»
Экс-глава департамента Администрации президента Украины в интервью haqqin.az: «Путин хочет захватить всю Украину!»
15:53 1444
Парламент Болгарии открывает дорогу SOCAR, которая выкупает «ЛУКОЙЛ»
Парламент Болгарии открывает дорогу SOCAR, которая выкупает «ЛУКОЙЛ» новые подробности; все еще актуально
02:33 5969
Вагит Алекперов теряет миллиарды
Вагит Алекперов теряет миллиарды
16:21 1888
Рухнет ли Покровск?
Рухнет ли Покровск? обновлено 14:14
14:14 4717
Турецкие войска пойдут дальше. Как и раньше
Турецкие войска пойдут дальше. Как и раньше новый мир - старые порядки
00:02 7761
Спецпосланник Путина о «серьезном шаге» Зеленского
Спецпосланник Путина о «серьезном шаге» Зеленского
14:44 3004
В Баку накрыли крупную банду кибермошенников
В Баку накрыли крупную банду кибермошенников ВИДЕО
13:52 3705
Эрдоган не продается за чашечку кофе
Эрдоган не продается за чашечку кофе хмурые воспоминания генсека НАТО
12:06 3932
Ящур устроил падеж в Азербайджане
Ящур устроил падеж в Азербайджане поговорим о наших проблемах; все еще актуально
24 октября 2025, 23:27 7790
700 азербайджанцев хотят пожертвовать свои органы
700 азербайджанцев хотят пожертвовать свои органы
11:48 2698
Мало мяса. Азербайджан будет покупать в Румынии и Пакистане
Мало мяса. Азербайджан будет покупать в Румынии и Пакистане главное на этот час; все еще актуально
24 октября 2025, 22:57 5864

ЭТО ВАЖНО

Экс-глава департамента Администрации президента Украины в интервью haqqin.az: «Путин хочет захватить всю Украину!»
Экс-глава департамента Администрации президента Украины в интервью haqqin.az: «Путин хочет захватить всю Украину!»
15:53 1444
Парламент Болгарии открывает дорогу SOCAR, которая выкупает «ЛУКОЙЛ»
Парламент Болгарии открывает дорогу SOCAR, которая выкупает «ЛУКОЙЛ» новые подробности; все еще актуально
02:33 5969
Вагит Алекперов теряет миллиарды
Вагит Алекперов теряет миллиарды
16:21 1888
Рухнет ли Покровск?
Рухнет ли Покровск? обновлено 14:14
14:14 4717
Турецкие войска пойдут дальше. Как и раньше
Турецкие войска пойдут дальше. Как и раньше новый мир - старые порядки
00:02 7761
Спецпосланник Путина о «серьезном шаге» Зеленского
Спецпосланник Путина о «серьезном шаге» Зеленского
14:44 3004
В Баку накрыли крупную банду кибермошенников
В Баку накрыли крупную банду кибермошенников ВИДЕО
13:52 3705
Эрдоган не продается за чашечку кофе
Эрдоган не продается за чашечку кофе хмурые воспоминания генсека НАТО
12:06 3932
Ящур устроил падеж в Азербайджане
Ящур устроил падеж в Азербайджане поговорим о наших проблемах; все еще актуально
24 октября 2025, 23:27 7790
700 азербайджанцев хотят пожертвовать свои органы
700 азербайджанцев хотят пожертвовать свои органы
11:48 2698
Мало мяса. Азербайджан будет покупать в Румынии и Пакистане
Мало мяса. Азербайджан будет покупать в Румынии и Пакистане главное на этот час; все еще актуально
24 октября 2025, 22:57 5864
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться