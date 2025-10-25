USD 1.7000
EUR 1.9733
RUB 2.0876
Эрдоган внес ясность: Турция не разворачивается на Восток

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что без участия его страны теперь стало невозможно заниматься мирным урегулированием конфликтов, в том числе российско-украинского, передает ТАСС.

«Сегодня все - и друзья, и враги - признают реалии, что за столом переговоров находится сильная Турция. Им приходится это признавать. От Сирии до Газы, от Персидского залива до конфликта России и Украины - нигде нельзя привести ситуацию к балансу без Турции. Турции доверяют в регионе и во всем мире, она экспортирует мир и стабильность», - сказал Эрдоган, выступая перед молодежью в Стамбуле.

По его словам, «Турция превращается в глобальную силу благодаря решительным шагам внутри и вне своих границ в сферах внешней политики, демократии, оборонной промышленности, экономики».

«Ранее некоторые говорили, что Турция отдаляется от западного альянса. Говорили, что ось Турции смещается на восток. Говорили, что Турцию выводят из игры. Все эти утверждения в итоге разбиты. Правы оказались мы - те, кто стояли на правильной стороне», - заключил Эрдоган.

Экс-глава департамента Администрации президента Украины в интервью haqqin.az: «Путин хочет захватить всю Украину!»
Экс-глава департамента Администрации президента Украины в интервью haqqin.az: «Путин хочет захватить всю Украину!»
15:53 1444
Парламент Болгарии открывает дорогу SOCAR, которая выкупает «ЛУКОЙЛ»
Парламент Болгарии открывает дорогу SOCAR, которая выкупает «ЛУКОЙЛ» новые подробности; все еще актуально
02:33 5969
Вагит Алекперов теряет миллиарды
Вагит Алекперов теряет миллиарды
16:21 1889
Рухнет ли Покровск?
Рухнет ли Покровск? обновлено 14:14
14:14 4717
Турецкие войска пойдут дальше. Как и раньше
Турецкие войска пойдут дальше. Как и раньше новый мир - старые порядки
00:02 7761
Спецпосланник Путина о «серьезном шаге» Зеленского
Спецпосланник Путина о «серьезном шаге» Зеленского
14:44 3005
В Баку накрыли крупную банду кибермошенников
В Баку накрыли крупную банду кибермошенников ВИДЕО
13:52 3706
Эрдоган не продается за чашечку кофе
Эрдоган не продается за чашечку кофе хмурые воспоминания генсека НАТО
12:06 3932
Ящур устроил падеж в Азербайджане
Ящур устроил падеж в Азербайджане поговорим о наших проблемах; все еще актуально
24 октября 2025, 23:27 7790
700 азербайджанцев хотят пожертвовать свои органы
700 азербайджанцев хотят пожертвовать свои органы
11:48 2699
Мало мяса. Азербайджан будет покупать в Румынии и Пакистане
Мало мяса. Азербайджан будет покупать в Румынии и Пакистане главное на этот час; все еще актуально
24 октября 2025, 22:57 5864

