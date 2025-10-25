USD 1.7000
EUR 1.9733
RUB 2.0876
Подписаться на уведомления
Путин позвонил Алиеву
Новость дня
Путин позвонил Алиеву

Немецкий министр в киевском бомбоубежище

17:49 100

Министр экономики Германии Катерина Райхе, накануне прибывшая с визитом в Киев, из-за обстрелов украинской столицы была вынуждена провести в бомбоубежище отеля один час в ночь на субботу, 25 октября. Это подтвердили DW в пресс-службе ведомства, сославшись на информацию от членов сопровождавшей Райхе команды.

«Министр экономики ФРГ Райхе и ее делегация были вынуждены укрыться в бункере в Киеве примерно на час. Все члены делегации чувствуют себя хорошо», - заявили в министерстве.

Бомбоубежище было оборудовано в подземной парковке отеля, в котором остановилась немецкая делегация, пишет Handelsblatt.

Сигнал об обстреле пришел на телефон сопровождавшего Райхе репортера Bild в 03:51 по местному времени (совпадает с мск, 02:51 по Берлину). Об отбое тревоги сообщили примерно в 05:00.

Комментируя события прошлой ночи на субботней пресс-конференции, Райхе сказала, что для нее это был «гнетущий опыт», а для украинцев – «к сожалению, тяжелая повседневность». «Эта ночь еще раз очень убедительно показала мне, что российские атаки на украинское население направлены на то, чтобы обессилить его», - приводит агентство dpa слова Райхе.

24 октября Райхе прибыла с визитом в Киев, чтобы оценить потребности Украины в восстановлении энергетической инфраструктуры после недавних российских атак, серьезно повредивших украинские электросети. Сразу по прибытии она заявила: «Мы сделаем все, чтобы Украина благополучно справилась с трудностями этой зимы».

Позже немецкий министр объявила, в частности, о расширении помощи Украине в энергетике и создании с этой целью межведомственной правительственной группы. К ее работе будут привлечены и представители немецких энергетических компаний, некоторые из которых сопровождают Райхе в Киеве. «С начала российской агрессивной войны мы поставляем Украине все, что можем, будь то трансформаторы, кабели или транзисторы», - рассказала Handelsblatt Виктория Осадник, член правления крупнейшей энергетической компании Германии E.ON.

Экс-глава департамента Администрации президента Украины в интервью haqqin.az: «Путин хочет захватить всю Украину!»
Экс-глава департамента Администрации президента Украины в интервью haqqin.az: «Путин хочет захватить всю Украину!»
15:53 1444
Парламент Болгарии открывает дорогу SOCAR, которая выкупает «ЛУКОЙЛ»
Парламент Болгарии открывает дорогу SOCAR, которая выкупает «ЛУКОЙЛ» новые подробности; все еще актуально
02:33 5969
Вагит Алекперов теряет миллиарды
Вагит Алекперов теряет миллиарды
16:21 1890
Рухнет ли Покровск?
Рухнет ли Покровск? обновлено 14:14
14:14 4719
Турецкие войска пойдут дальше. Как и раньше
Турецкие войска пойдут дальше. Как и раньше новый мир - старые порядки
00:02 7761
Спецпосланник Путина о «серьезном шаге» Зеленского
Спецпосланник Путина о «серьезном шаге» Зеленского
14:44 3006
В Баку накрыли крупную банду кибермошенников
В Баку накрыли крупную банду кибермошенников ВИДЕО
13:52 3706
Эрдоган не продается за чашечку кофе
Эрдоган не продается за чашечку кофе хмурые воспоминания генсека НАТО
12:06 3934
Ящур устроил падеж в Азербайджане
Ящур устроил падеж в Азербайджане поговорим о наших проблемах; все еще актуально
24 октября 2025, 23:27 7790
700 азербайджанцев хотят пожертвовать свои органы
700 азербайджанцев хотят пожертвовать свои органы
11:48 2700
Мало мяса. Азербайджан будет покупать в Румынии и Пакистане
Мало мяса. Азербайджан будет покупать в Румынии и Пакистане главное на этот час; все еще актуально
24 октября 2025, 22:57 5864

ЭТО ВАЖНО

Экс-глава департамента Администрации президента Украины в интервью haqqin.az: «Путин хочет захватить всю Украину!»
Экс-глава департамента Администрации президента Украины в интервью haqqin.az: «Путин хочет захватить всю Украину!»
15:53 1444
Парламент Болгарии открывает дорогу SOCAR, которая выкупает «ЛУКОЙЛ»
Парламент Болгарии открывает дорогу SOCAR, которая выкупает «ЛУКОЙЛ» новые подробности; все еще актуально
02:33 5969
Вагит Алекперов теряет миллиарды
Вагит Алекперов теряет миллиарды
16:21 1890
Рухнет ли Покровск?
Рухнет ли Покровск? обновлено 14:14
14:14 4719
Турецкие войска пойдут дальше. Как и раньше
Турецкие войска пойдут дальше. Как и раньше новый мир - старые порядки
00:02 7761
Спецпосланник Путина о «серьезном шаге» Зеленского
Спецпосланник Путина о «серьезном шаге» Зеленского
14:44 3006
В Баку накрыли крупную банду кибермошенников
В Баку накрыли крупную банду кибермошенников ВИДЕО
13:52 3706
Эрдоган не продается за чашечку кофе
Эрдоган не продается за чашечку кофе хмурые воспоминания генсека НАТО
12:06 3934
Ящур устроил падеж в Азербайджане
Ящур устроил падеж в Азербайджане поговорим о наших проблемах; все еще актуально
24 октября 2025, 23:27 7790
700 азербайджанцев хотят пожертвовать свои органы
700 азербайджанцев хотят пожертвовать свои органы
11:48 2700
Мало мяса. Азербайджан будет покупать в Румынии и Пакистане
Мало мяса. Азербайджан будет покупать в Румынии и Пакистане главное на этот час; все еще актуально
24 октября 2025, 22:57 5864
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться