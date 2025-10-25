Немецкий министр в киевском бомбоубежище

Министр экономики Германии Катерина Райхе, накануне прибывшая с визитом в Киев, из-за обстрелов украинской столицы была вынуждена провести в бомбоубежище отеля один час в ночь на субботу, 25 октября. Это подтвердили DW в пресс-службе ведомства, сославшись на информацию от членов сопровождавшей Райхе команды.

«Министр экономики ФРГ Райхе и ее делегация были вынуждены укрыться в бункере в Киеве примерно на час. Все члены делегации чувствуют себя хорошо», - заявили в министерстве.

Бомбоубежище было оборудовано в подземной парковке отеля, в котором остановилась немецкая делегация, пишет Handelsblatt.

Сигнал об обстреле пришел на телефон сопровождавшего Райхе репортера Bild в 03:51 по местному времени (совпадает с мск, 02:51 по Берлину). Об отбое тревоги сообщили примерно в 05:00.

Комментируя события прошлой ночи на субботней пресс-конференции, Райхе сказала, что для нее это был «гнетущий опыт», а для украинцев – «к сожалению, тяжелая повседневность». «Эта ночь еще раз очень убедительно показала мне, что российские атаки на украинское население направлены на то, чтобы обессилить его», - приводит агентство dpa слова Райхе.

24 октября Райхе прибыла с визитом в Киев, чтобы оценить потребности Украины в восстановлении энергетической инфраструктуры после недавних российских атак, серьезно повредивших украинские электросети. Сразу по прибытии она заявила: «Мы сделаем все, чтобы Украина благополучно справилась с трудностями этой зимы».

Позже немецкий министр объявила, в частности, о расширении помощи Украине в энергетике и создании с этой целью межведомственной правительственной группы. К ее работе будут привлечены и представители немецких энергетических компаний, некоторые из которых сопровождают Райхе в Киеве. «С начала российской агрессивной войны мы поставляем Украине все, что можем, будь то трансформаторы, кабели или транзисторы», - рассказала Handelsblatt Виктория Осадник, член правления крупнейшей энергетической компании Германии E.ON.