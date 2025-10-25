Зеленский рассказал, когда первые Gripen появятся в Украине

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в Telegram. По его словам, вместе со Швецией Украина значительно увеличит свою боевую авиацию.

"Это амбициозная задача, и ее надо выполнить. Сейчас исторический шаг - договоренность со Швецией о боевых самолетах Gripen, и это хороший выбор. Мы рассчитываем на 150 таких самолетов для Украины, и первые должны появиться в следующем году", - отметил глава государства.

Президент также подчеркнул, что Gripen для Украины - это часть наших гарантий безопасности.

"Такие Воздушные силы, которые смогут защитить наше небо на сто процентов. И такого масштабного соглашения по боевой авиации для Украины еще не было. Историческое достижение. Работаем, чтобы полностью реализовать", - добавил Зеленский.