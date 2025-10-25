USD 1.7000
Зеленский рассказал, когда первые Gripen появятся в Украине

18:11 1217

Украина рассчитывает получить первые шведские истребители Gripen уже в следующем году.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в Telegram. По его словам, вместе со Швецией Украина значительно увеличит свою боевую авиацию.

"Это амбициозная задача, и ее надо выполнить. Сейчас исторический шаг - договоренность со Швецией о боевых самолетах Gripen, и это хороший выбор. Мы рассчитываем на 150 таких самолетов для Украины, и первые должны появиться в следующем году", - отметил глава государства.

Президент также подчеркнул, что Gripen для Украины - это часть наших гарантий безопасности.

"Такие Воздушные силы, которые смогут защитить наше небо на сто процентов. И такого масштабного соглашения по боевой авиации для Украины еще не было. Историческое достижение. Работаем, чтобы полностью реализовать", - добавил Зеленский.

Россия освободила лидера азербайджанской диаспоры
Россия освободила лидера азербайджанской диаспоры
20:19 479
Украинские десантники освободили Сухецкое
Украинские десантники освободили Сухецкое видео
18:57 1919
Шеф-редактор Sputnik Азербайджан в Москве
Шеф-редактор Sputnik Азербайджан в Москве обновлено 19:52
19:52 3529
Эрдоган не продается за чашечку кофе
Эрдоган не продается за чашечку кофе хмурые воспоминания генсека НАТО; все еще актуально
12:06 4530
Главы спецслужб Грузии и Азербайджана встретились в Тбилиси
Главы спецслужб Грузии и Азербайджана встретились в Тбилиси
18:26 880
Адвокату Илькина Сулейманова грозит арест
Адвокату Илькина Сулейманова грозит арест ОБНОВЛЕНО 18:13
18:13 3243
Без Турции никуда
Без Турции никуда
17:38 2032
Экс-глава департамента Администрации президента Украины в интервью haqqin.az: «Путин хочет захватить всю Украину!»
Экс-глава департамента Администрации президента Украины в интервью haqqin.az: «Путин хочет захватить всю Украину!»
15:53 2464
Парламент Болгарии открывает дорогу SOCAR, которая выкупает «ЛУКОЙЛ»
Парламент Болгарии открывает дорогу SOCAR, которая выкупает «ЛУКОЙЛ» новые подробности; все еще актуально
02:33 6246
Вагит Алекперов теряет миллиарды
Вагит Алекперов теряет миллиарды
16:21 3852
Рухнет ли Покровск?
Рухнет ли Покровск? обновлено 14:14
14:14 5746

