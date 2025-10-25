USD 1.7000
EUR 1.9733
RUB 2.0876
Подписаться на уведомления
Путин позвонил Алиеву
Новость дня
Путин позвонил Алиеву

Главы спецслужб Грузии и Азербайджана встретились в Тбилиси

18:26 881

Глава Службы государственной безопасности Грузии (СГБ) Мамука Мдинарадзе провел встречу с начальником Службы государственной безопасности Азербайджана генерал-полковником Али Нагиевым, который находится с официальным визитом в Тбилиси.

Как передают грузинские СМИ, об этом говорится в сообщении СГБ Грузии.

Во время переговоров стороны обсудили развитие стратегического партнерства между Грузией и Азербайджаном, а также будущие инициативы, направленные на дальнейшее укрепление сотрудничества в сфере безопасности.

Была подчеркнута важность интенсификации обмена информацией и опытом.

Отмечено, что тесное сотрудничество между органами безопасности двух стран вносит вклад в развитие двусторонних отношений, а также в укрепление мира и стабильности в регионе.

В ходе встречи внимание было акцентировано на проблемах и текущих процессах, происходящих в регионе.

Мамука Мдинарадзе выразил благодарность Али Нагиеву за визит в Грузию и отметил важность этого визита для укрепления сотрудничества между ведомствами двух государств.

Во встрече, прошедшей в здании Службы государственной безопасности Грузии, приняли участие заместители руководителей и главы структурных подразделений органов безопасности двух стран.

Россия освободила лидера азербайджанской диаспоры
Россия освободила лидера азербайджанской диаспоры
20:19 481
Украинские десантники освободили Сухецкое
Украинские десантники освободили Сухецкое видео
18:57 1921
Шеф-редактор Sputnik Азербайджан в Москве
Шеф-редактор Sputnik Азербайджан в Москве обновлено 19:52
19:52 3532
Эрдоган не продается за чашечку кофе
Эрдоган не продается за чашечку кофе хмурые воспоминания генсека НАТО; все еще актуально
12:06 4530
Главы спецслужб Грузии и Азербайджана встретились в Тбилиси
Главы спецслужб Грузии и Азербайджана встретились в Тбилиси
18:26 882
Адвокату Илькина Сулейманова грозит арест
Адвокату Илькина Сулейманова грозит арест ОБНОВЛЕНО 18:13
18:13 3243
Без Турции никуда
Без Турции никуда
17:38 2034
Экс-глава департамента Администрации президента Украины в интервью haqqin.az: «Путин хочет захватить всю Украину!»
Экс-глава департамента Администрации президента Украины в интервью haqqin.az: «Путин хочет захватить всю Украину!»
15:53 2464
Парламент Болгарии открывает дорогу SOCAR, которая выкупает «ЛУКОЙЛ»
Парламент Болгарии открывает дорогу SOCAR, которая выкупает «ЛУКОЙЛ» новые подробности; все еще актуально
02:33 6246
Вагит Алекперов теряет миллиарды
Вагит Алекперов теряет миллиарды
16:21 3853
Рухнет ли Покровск?
Рухнет ли Покровск? обновлено 14:14
14:14 5746

ЭТО ВАЖНО

Россия освободила лидера азербайджанской диаспоры
Россия освободила лидера азербайджанской диаспоры
20:19 481
Украинские десантники освободили Сухецкое
Украинские десантники освободили Сухецкое видео
18:57 1921
Шеф-редактор Sputnik Азербайджан в Москве
Шеф-редактор Sputnik Азербайджан в Москве обновлено 19:52
19:52 3532
Эрдоган не продается за чашечку кофе
Эрдоган не продается за чашечку кофе хмурые воспоминания генсека НАТО; все еще актуально
12:06 4530
Главы спецслужб Грузии и Азербайджана встретились в Тбилиси
Главы спецслужб Грузии и Азербайджана встретились в Тбилиси
18:26 882
Адвокату Илькина Сулейманова грозит арест
Адвокату Илькина Сулейманова грозит арест ОБНОВЛЕНО 18:13
18:13 3243
Без Турции никуда
Без Турции никуда
17:38 2034
Экс-глава департамента Администрации президента Украины в интервью haqqin.az: «Путин хочет захватить всю Украину!»
Экс-глава департамента Администрации президента Украины в интервью haqqin.az: «Путин хочет захватить всю Украину!»
15:53 2464
Парламент Болгарии открывает дорогу SOCAR, которая выкупает «ЛУКОЙЛ»
Парламент Болгарии открывает дорогу SOCAR, которая выкупает «ЛУКОЙЛ» новые подробности; все еще актуально
02:33 6246
Вагит Алекперов теряет миллиарды
Вагит Алекперов теряет миллиарды
16:21 3853
Рухнет ли Покровск?
Рухнет ли Покровск? обновлено 14:14
14:14 5746
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться