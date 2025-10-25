Главы спецслужб Грузии и Азербайджана встретились в Тбилиси

Глава Службы государственной безопасности Грузии (СГБ) Мамука Мдинарадзе провел встречу с начальником Службы государственной безопасности Азербайджана генерал-полковником Али Нагиевым, который находится с официальным визитом в Тбилиси.

Как передают грузинские СМИ, об этом говорится в сообщении СГБ Грузии.

Во время переговоров стороны обсудили развитие стратегического партнерства между Грузией и Азербайджаном, а также будущие инициативы, направленные на дальнейшее укрепление сотрудничества в сфере безопасности.

Была подчеркнута важность интенсификации обмена информацией и опытом.

Отмечено, что тесное сотрудничество между органами безопасности двух стран вносит вклад в развитие двусторонних отношений, а также в укрепление мира и стабильности в регионе.

В ходе встречи внимание было акцентировано на проблемах и текущих процессах, происходящих в регионе.

Мамука Мдинарадзе выразил благодарность Али Нагиеву за визит в Грузию и отметил важность этого визита для укрепления сотрудничества между ведомствами двух государств.

Во встрече, прошедшей в здании Службы государственной безопасности Грузии, приняли участие заместители руководителей и главы структурных подразделений органов безопасности двух стран.