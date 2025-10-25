Президент Трамп подал сигнал о неизбежной эскалации боевых действий США против Венесуэлы. По приказу «министра войны» Пита Хегсета к берегам этой страны будет отправлен авианосец Gerald R. Ford. На его борту находятся 5 тысяч военнослужащих, 75 боевых самолетов F/A 18, разведывательные аппараты и самолеты поддержки. Помимо этого, как ранее сообщал haqqin.az, в Пуэрто-Рико уже расквартированы более 10 тысяч американских военных и 4,5 тысячи морских пехотинцев на 8 боевых кораблях США. «После присоединения авианосца Ford к уже находящимся там кораблям будет создана самая мощная военно-морская группировка на Карибах, по крайней мере, на моей памяти», - говорит адмирал Джеймс Ставридис, в прошлом глава Южного командования США. Авианосец сейчас бросил якорь у берегов Хорватии, куда он прибыл в ходе многомесячного «турне» по Европе. Его сопровождают три эсминца, однако неизвестно, будут ли они сопровождать его в Карибский бассейн. Предполагается, что на поход до Венесуэлы уйдет от семи до десяти дней.

Хегсет объявил об отправке авианосца в пятницу сразу после того, как американские военные потопили очередное суденышко, которое, как объявили в Пентагоне, принадлежало венесуэльской криминальной группе Tren de Aragua - ее в США объявили террористической. Это была уже десятая атака на суда, якобы перевозящие наркотики, хотя никаких свидетельств этого предоставлено не было. В результате были убиты 43 человека, находящиеся в лодках. Хегсет, как и в прошлых случаях, показал 20-секундное видео, на нем было видно плывущее судно, затем раздается взрыв, и оно идет ко дну. О том, что США не намерены сворачивать свою операцию, стало ясно в последние дни, когда Хегсет приравнял венесуэльский режим к «Аль-Каиде», совершивший теракт против Америки 11 сентября 2001 года. Таким образом власти Венесуэлы, которые обвиняются в США в масштабной контрабанде наркотиков, приравнены к международным террористам. «Мы найдем их где угодно и убьем их, - написал Трамп в своей социальной сети. – Они будут мертвы» («в туалете поймаем, мы и в сортире их замочим»: В.В. Путин). Мир наблюдает за войной грозной военно-морской армады США против венесуэльских суденышек со смесью недоумения и резких возражений против таких операций, которые идут вразрез с международным правом. Однако всех интересует, что будет происходить дальше. По словам Трампа, он не исключает наземные удары по целям в самой Венесуэле. Как будут выглядеть такие действия? Посол США в Венесуэле во время первой каденции Трампа Джеймс Стори говорит изданию Politico, что у США не хватит сил в этом регионе, чтобы совершить наземное вторжение, но в их распоряжении есть определенные «изысканные средства», чтобы «подавить противовоздушную оборону Венесуэлы, вывести из строя ее ВВС и, возможно, обезглавить ее правительство».

То есть, как можно понять, речь идет не о наземной операции, а о серии массированных авиаударов, и большинство американских военных аналитиков склоняются к мысли, что это будет осуществлено до Нового года. А какие есть средства у Николаса Мадуро, чтобы противостоять этой угрозе? По данным вашингтонского International Institute for Strategic Studies, на вооружении Венесуэлы есть 20 истребителей «Сухой –30», которые оснащены сверхзвуковыми ракетами «Криптон 31», предназначенными для поражения вражеских надводных кораблей разных классов до эсминца включительно. Это те самые ракеты, которые обязали военных США еще в 90-е годы прошлого века искать меры противодействия с учетом их скорости и скользящего полета. Кроме «сушек», у Венесуэлы есть самолеты F-16. Пара таких истребителей облетела эсминец Jason Dunham в сентябре, что американские военные классифицировали как «в высшей степени провокационную демонстрацию силы» Венесуэлой. В нынешней ситуации, пишет американский сайт military.com, эти ракеты могут нанести значительный ущерб американским кораблям, включая жертвы среди военного персонала, независимо от того, что они располагают современными ПВО. Что же касается наземных средств, то у режима Мадуро есть несколько зенитных ракетных комплексов «С 125 Печора –2», а также ЗРК «Бук М2Е». Наконец, Венесуэла обладает тысячами советских ракет «земля-воздух» «Игла», которые используются для борьбы с низколетящими или маломерными самолетами. Они охраняют прежде всего нефтяные поля страны, радары и морские установки. Эти комплексы, поставленные когда-то Россией, являются весьма устаревшими, но, по мнению американских военных экспертов, они могут быть достаточно эффективными в борьбе против вертолетов США. В итоге, считают военные знатоки, у США есть, конечно, явное превосходство над Венесуэлой в боевой мощи, но нет достаточной логистики, чтобы обеспечить длительную военную операцию. У них есть ракеты, которые могут с расстояния поражать цели в Венесуэле, но, учитывая противоздушные средства этой страны, их полеты вглубь территории этой страны будут крайне рискованными. Так что перед американским командованием стоит серьезная дилемма в отношении того, как обеспечить приказ президента Трампа об уничтожении наркотеррористов. Есть и еще один серьезный вопрос. Хотя Трамп на словах отрицает свое желание добиться смены режима Мадуро, все его действия направлены именно на это. Но насколько реально добиться этой цели?

Ожидания возможного военного переворота в Каракасе являются весьма иллюзорными. Мадуро после 12 лет постоянных чисток в армии получил своего рода «бронежилет» от таких переворотов. Он неустанно отлавливал тех командиров, которых заподозрил в нелояльности. Из 845 политических заключенных страны 173, по данным правозащитной группы Penal Forum, являются бывшими военнослужащими. Помогают в этом диктатору кубинские спецслужбы, сильно поднаторевшие в таких делах. Наконец, вполне убедительным методом сохранения лояльности военных является их прямой подкуп. Военнослужащие низшего звена могут роптать на то, что в условиях тотального кризиса их семьи также страдают от нехватки еды и высочайшей инфляции. Однако благополучие других – лейтенантов, генералов, адмиралов, включая министра обороны Владимира Падрино Лопеса, напрямую зависит от воли президента. И шансы на то, что они поднимут бунт, - нулевые.