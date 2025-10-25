Украинские десантники освободили Сухецкое

Подразделения 82-й отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады Вооруженных сил Украины освободили населенный пункт Сухецкое в Покровском районе Донецкой области.
Об этом сообщает Командование десантно-штурмовых войск ВСУ.
«Наши десантники в очередной раз доказали: ДШВ — это стойкость, мощь и холодный расчет в самых горячих точках фронта», — говорится в сообщении.
82-я отдельная десантно-штурмовая бригада считается одной из наиболее боеспособных частей ВСУ и активно участвует в операциях на восточном направлении.
В то же время, согласно карте DeepState, Сухецкое частично находится под контролем войск РФ, частично - в «серой зоне».