Путин позвонил Алиеву
Путин позвонил Алиеву

Украинские десантники освободили Сухецкое

18:57 1923

Подразделения 82-й отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады Вооруженных сил Украины освободили населенный пункт Сухецкое в Покровском районе Донецкой области.

Об этом сообщает Командование десантно-штурмовых войск ВСУ.

«Наши десантники в очередной раз доказали: ДШВ — это стойкость, мощь и холодный расчет в самых горячих точках фронта», — говорится в сообщении.

82-я отдельная десантно-штурмовая бригада считается одной из наиболее боеспособных частей ВСУ и активно участвует в операциях на восточном направлении.

В то же время, согласно карте DeepState, Сухецкое частично находится под контролем войск РФ, частично - в «серой зоне».

Россия освободила лидера азербайджанской диаспоры
Россия освободила лидера азербайджанской диаспоры
20:19 486
Украинские десантники освободили Сухецкое
Украинские десантники освободили Сухецкое видео
18:57 1924
Шеф-редактор Sputnik Азербайджан в Москве
Шеф-редактор Sputnik Азербайджан в Москве обновлено 19:52
19:52 3536
Эрдоган не продается за чашечку кофе
Эрдоган не продается за чашечку кофе хмурые воспоминания генсека НАТО; все еще актуально
12:06 4530
Главы спецслужб Грузии и Азербайджана встретились в Тбилиси
Главы спецслужб Грузии и Азербайджана встретились в Тбилиси
18:26 882
Адвокату Илькина Сулейманова грозит арест
Адвокату Илькина Сулейманова грозит арест ОБНОВЛЕНО 18:13
18:13 3246
Без Турции никуда
Без Турции никуда
17:38 2037
Экс-глава департамента Администрации президента Украины в интервью haqqin.az: «Путин хочет захватить всю Украину!»
Экс-глава департамента Администрации президента Украины в интервью haqqin.az: «Путин хочет захватить всю Украину!»
15:53 2465
Парламент Болгарии открывает дорогу SOCAR, которая выкупает «ЛУКОЙЛ»
Парламент Болгарии открывает дорогу SOCAR, которая выкупает «ЛУКОЙЛ» новые подробности; все еще актуально
02:33 6247
Вагит Алекперов теряет миллиарды
Вагит Алекперов теряет миллиарды
16:21 3853
Рухнет ли Покровск?
Рухнет ли Покровск? обновлено 14:14
14:14 5748

