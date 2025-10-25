Иранцам смешно

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани заявил, что Тегеран «поступил абсолютно правильно», отказавшись участвовать в саммите по сектору Газа в Шарм-эш-Шейхе.

«Этот саммит был шоу Трампа и унизительным зрелищем: встреча началась с четырехчасовым опозданием, Трамп выступал один, лидеры были унижены, и не было никакой возможности для диалога или достижения результатов», — отметил Лариджани.

Саммит мира на Ближнем Востоке, прошедший 13 октября в египетском Шарм-эш-Шейхе, собрал лидеров 31 страны на уровне глав государств. Несмотря на то что организатором выступил Египет, мероприятие стало результатом дипломатических усилий президента США Дональда Трампа.

Вашингтон сыграл ключевую роль в подписании соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Основными партнерами США в этом процессе стали Турция, Египет и Катар.