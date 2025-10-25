USD 1.7000
Путин позвонил Алиеву
Путин позвонил Алиеву

Иранцам смешно

19:26

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани заявил, что Тегеран «поступил абсолютно правильно», отказавшись участвовать в саммите по сектору Газа в Шарм-эш-Шейхе.

«Этот саммит был шоу Трампа и унизительным зрелищем: встреча началась с четырехчасовым опозданием, Трамп выступал один, лидеры были унижены, и не было никакой возможности для диалога или достижения результатов», — отметил Лариджани.

Саммит мира на Ближнем Востоке, прошедший 13 октября в египетском Шарм-эш-Шейхе, собрал лидеров 31 страны на уровне глав государств. Несмотря на то что организатором выступил Египет, мероприятие стало результатом дипломатических усилий президента США Дональда Трампа.

Вашингтон сыграл ключевую роль в подписании соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Основными партнерами США в этом процессе стали Турция, Египет и Катар.

Россия освободила лидера азербайджанской диаспоры
Россия освободила лидера азербайджанской диаспоры
20:19
Украинские десантники освободили Сухецкое
Украинские десантники освободили Сухецкое
18:57
Шеф-редактор Sputnik Азербайджан в Москве
Шеф-редактор Sputnik Азербайджан в Москве
19:52
Эрдоган не продается за чашечку кофе
Эрдоган не продается за чашечку кофе
12:06
Главы спецслужб Грузии и Азербайджана встретились в Тбилиси
Главы спецслужб Грузии и Азербайджана встретились в Тбилиси
18:26
Адвокату Илькина Сулейманова грозит арест
Адвокату Илькина Сулейманова грозит арест
18:13
Без Турции никуда
Без Турции никуда
17:38
Экс-глава департамента Администрации президента Украины в интервью haqqin.az: «Путин хочет захватить всю Украину!»
Экс-глава департамента Администрации президента Украины в интервью haqqin.az: «Путин хочет захватить всю Украину!»
15:53
Парламент Болгарии открывает дорогу SOCAR, которая выкупает «ЛУКОЙЛ»
Парламент Болгарии открывает дорогу SOCAR, которая выкупает «ЛУКОЙЛ»
02:33
Вагит Алекперов теряет миллиарды
Вагит Алекперов теряет миллиарды
16:21
Рухнет ли Покровск?
Рухнет ли Покровск?
14:14

