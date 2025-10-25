ЦАХАЛ уничтожил командира «Хезболлы»

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по автомобилю на юге Ливана. По данным военных, в результате атаки с использованием беспилотника был ликвидирован командир подразделения «Радван» движения «Хезболла» Зайн аль-Абидин Хусейн Фатуни.

Согласно сообщению, Фатуни возглавлял противотанковое подразделение «Радван» и занимался восстановлением инфраструктуры движения на юге Ливана. Его автомобиль был поражен во время поездки в деревне Джибчит, недалеко от населенного пункта Харуф в регионе Набатия.

Подразделение «Радван» считается элитной частью «Хезболлы» и активно действует в приграничных районах на юге Ливана.