Азербайджанские военные на учениях НАТО в Турции

Группа военнослужащих азербайджанской армии принимает участие в международных учениях "Нусрет-2025" в Турции, сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Согласно информации, маневры в Саросском заливе проходят с участием военно-морских и военно-воздушных сил стран НАТО, соответствующих подразделений Командования береговой охраны, а также наблюдателей из различных государств.

Целью учений является повышение знаний и навыков подразделений и командований в области планирования, исполнения и оценки минной войны, а также развитие сотрудничества и способности к совместным действиям между Военно-морскими силами Турции и военно-морскими силами дружественных и союзных стран.

Отметим, в учениях наряду с Азербайджаном принимают участие в общей сложности 44 человека из США, ОАЭ, Бахрейна, Болгарии, Индонезии, Южной Африки, Нидерландов, Кении, Республики Корея, Кувейта, Малайзии, Марокко, Египта, Пакистана, Перу, Саудовской Аравии, Сингапура, Шри-Ланки и Омана.