Сирия прокладывает первый международный подводный интернет-кабель

Об это сообщает сирийский телеканал Al-Ekhbaria со ссылкой на министерство связи Сирии.

Минсвязи ранее заявляло о намерениях развивать инфраструктуру телекоммуникаций и высоко скоростного интернета. Подключение Сирии к первому международному подводному кабелю связи имеет стратегическое значение и позволит обеспечить более высокую скорость и стабильность интернета, снизить зависимость от транзитных маршрутов через соседние государства и укрепить цифровой суверенитет.

«Подписано соглашение о прокладке первого международного подводного кабеля в Сирию - в провинцию Тартус - в присутствии министра связи и информационных технологий временного правительства Абулсалама Хайкаля и представителя испанской компании Medusa Нормана аль-Би», - говорится в сообщении телеканала.