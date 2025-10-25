USD 1.7000
Шеф-редактор Sputnik Азербайджан в Москве
Сирия прокладывает первый международный подводный интернет-кабель

20:44 654

Власти Сирии подписали договор с испанской компанией Medusa о прокладке первого международного подводного кабеля связи.

Об это сообщает сирийский телеканал Al-Ekhbaria со ссылкой на министерство связи Сирии.

Минсвязи ранее заявляло о намерениях развивать инфраструктуру телекоммуникаций и высоко скоростного интернета. Подключение Сирии к первому международному подводному кабелю связи имеет стратегическое значение и позволит обеспечить более высокую скорость и стабильность интернета, снизить зависимость от транзитных маршрутов через соседние государства и укрепить цифровой суверенитет.

«Подписано соглашение о прокладке первого международного подводного кабеля в Сирию - в провинцию Тартус - в присутствии министра связи и информационных технологий временного правительства Абулсалама Хайкаля и представителя испанской компании Medusa Нормана аль-Би», - говорится в сообщении телеканала.

