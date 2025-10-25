USD 1.7000
EUR 1.9733
RUB 2.0876
Трамп проведет встречу с эмиром Катара в самолете

20:57 988

Президент США Дональд Трамп встретится с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани и премьер-министром Катара Мохаммедом бин Абдулрахманом Аль Тани по пути в Малайзию.

Как передает 12-й израильский телеканал, об этом заявил представитель Белого дома.

Согласно информации, Трамп намерен встретиться с ними на борту президентского самолета во время дозаправки в Катаре по пути в Малайзию, где он примет участие в саммите АСЕАН.

По словам представителя Белого дома, государственный секретарь США Марко Рубио присоединится к Трампу в Катаре.

Трамп назвал условие для новой встречи с Путиным
Трамп назвал условие для новой встречи с Путиным
22:51 305
Россия освободила лидера азербайджанской диаспоры
Россия освободила лидера азербайджанской диаспоры
20:19 4039
Сырский посетил Покровск и обратился к командирам
Сырский посетил Покровск и обратился к командирам обновлено 22:17
22:17 7258
19:52 5281
Клопы напали на Сабунчи и Хатаи
Клопы напали на Сабунчи и Хатаи что такое?; все еще актуально
13:15 5060
Украинские десантники освободили Сухецкое
Украинские десантники освободили Сухецкое видео
18:57 3292
Эрдоган не продается за чашечку кофе
Эрдоган не продается за чашечку кофе хмурые воспоминания генсека НАТО; все еще актуально
12:06 4918
Главы спецслужб Грузии и Азербайджана встретились в Тбилиси
Главы спецслужб Грузии и Азербайджана встретились в Тбилиси
18:26 1327
Адвокат Илькина Сулейманова арестован
Адвокат Илькина Сулейманова арестован ОБНОВЛЕНО 22:37
22:37 4037
Без Турции никуда
Без Турции никуда
17:38 2874
Экс-глава департамента Администрации президента Украины в интервью haqqin.az: «Путин хочет захватить всю Украину!»
Экс-глава департамента Администрации президента Украины в интервью haqqin.az: «Путин хочет захватить всю Украину!»
15:53 2940

Шеф-редактор Sputnik Азербайджан в Москве
