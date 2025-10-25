Трамп проведет встречу с эмиром Катара в самолете

Как передает 12-й израильский телеканал, об этом заявил представитель Белого дома.

Президент США Дональд Трамп встретится с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани и премьер-министром Катара Мохаммедом бин Абдулрахманом Аль Тани по пути в Малайзию.

Согласно информации, Трамп намерен встретиться с ними на борту президентского самолета во время дозаправки в Катаре по пути в Малайзию, где он примет участие в саммите АСЕАН.

По словам представителя Белого дома, государственный секретарь США Марко Рубио присоединится к Трампу в Катаре.