USD 1.7000
EUR 1.9733
RUB 2.0876
Подписаться на уведомления
Шеф-редактор Sputnik Азербайджан в Москве
Новость дня
Шеф-редактор Sputnik Азербайджан в Москве

В Германии возник дефицит яиц

21:18 726

Немецкие фермеры предупреждают о возможном дефиците яиц и мяса птицы на фоне вспышки птичьего гриппа, от которого, по оценкам Института имени Фридриха Лёффлера (Friedrich-Loeffler-Institut, FLI), этой осенью по всей стране погибли более 200 тысяч кур, гусей, уток и индеек. Об этом в субботу, 25 октября, в частности, предупредили в Центральном объединении птицеводческой промышленности ФРГ (ZDG).

"Сейчас нам необходимо обсудить стратегии вакцинации, внести изменения в законодательство о здоровье животных на уровне всего ЕС и обеспечить прозрачность в международной торговле", - заявил президент ZDG Ханс-Петер Гольдник (Hans-Peter Goldnick) в интервью медиагруппе Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). По его словам, сейчас другие страны отказываются ввозить продукцию из вакцинированных птиц.

Гольдник добавил, что дефицит возникнет, только если число погибших от гриппа птиц будет долгое время оставаться высоким, а власти не смогут принять действенные меры по остановке эпидемии. На данный момент, по его мнению, ситуация не вышла из-под контроля так сильно.

Трамп назвал условие для новой встречи с Путиным
Трамп назвал условие для новой встречи с Путиным
22:51 307
Россия освободила лидера азербайджанской диаспоры
Россия освободила лидера азербайджанской диаспоры
20:19 4040
Сырский посетил Покровск и обратился к командирам
Сырский посетил Покровск и обратился к командирам обновлено 22:17
22:17 7258
Шеф-редактор Sputnik Азербайджан в Москве
Шеф-редактор Sputnik Азербайджан в Москве обновлено 19:52
19:52 5281
Клопы напали на Сабунчи и Хатаи
Клопы напали на Сабунчи и Хатаи что такое?; все еще актуально
13:15 5061
Украинские десантники освободили Сухецкое
Украинские десантники освободили Сухецкое видео
18:57 3292
Эрдоган не продается за чашечку кофе
Эрдоган не продается за чашечку кофе хмурые воспоминания генсека НАТО; все еще актуально
12:06 4918
Главы спецслужб Грузии и Азербайджана встретились в Тбилиси
Главы спецслужб Грузии и Азербайджана встретились в Тбилиси
18:26 1327
Адвокат Илькина Сулейманова арестован
Адвокат Илькина Сулейманова арестован ОБНОВЛЕНО 22:37
22:37 4037
Без Турции никуда
Без Турции никуда
17:38 2874
Экс-глава департамента Администрации президента Украины в интервью haqqin.az: «Путин хочет захватить всю Украину!»
Экс-глава департамента Администрации президента Украины в интервью haqqin.az: «Путин хочет захватить всю Украину!»
15:53 2940

ЭТО ВАЖНО

Трамп назвал условие для новой встречи с Путиным
Трамп назвал условие для новой встречи с Путиным
22:51 307
Россия освободила лидера азербайджанской диаспоры
Россия освободила лидера азербайджанской диаспоры
20:19 4040
Сырский посетил Покровск и обратился к командирам
Сырский посетил Покровск и обратился к командирам обновлено 22:17
22:17 7258
Шеф-редактор Sputnik Азербайджан в Москве
Шеф-редактор Sputnik Азербайджан в Москве обновлено 19:52
19:52 5281
Клопы напали на Сабунчи и Хатаи
Клопы напали на Сабунчи и Хатаи что такое?; все еще актуально
13:15 5061
Украинские десантники освободили Сухецкое
Украинские десантники освободили Сухецкое видео
18:57 3292
Эрдоган не продается за чашечку кофе
Эрдоган не продается за чашечку кофе хмурые воспоминания генсека НАТО; все еще актуально
12:06 4918
Главы спецслужб Грузии и Азербайджана встретились в Тбилиси
Главы спецслужб Грузии и Азербайджана встретились в Тбилиси
18:26 1327
Адвокат Илькина Сулейманова арестован
Адвокат Илькина Сулейманова арестован ОБНОВЛЕНО 22:37
22:37 4037
Без Турции никуда
Без Турции никуда
17:38 2874
Экс-глава департамента Администрации президента Украины в интервью haqqin.az: «Путин хочет захватить всю Украину!»
Экс-глава департамента Администрации президента Украины в интервью haqqin.az: «Путин хочет захватить всю Украину!»
15:53 2940
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться