В Германии возник дефицит яиц

Немецкие фермеры предупреждают о возможном дефиците яиц и мяса птицы на фоне вспышки птичьего гриппа, от которого, по оценкам Института имени Фридриха Лёффлера (Friedrich-Loeffler-Institut, FLI), этой осенью по всей стране погибли более 200 тысяч кур, гусей, уток и индеек. Об этом в субботу, 25 октября, в частности, предупредили в Центральном объединении птицеводческой промышленности ФРГ (ZDG).

"Сейчас нам необходимо обсудить стратегии вакцинации, внести изменения в законодательство о здоровье животных на уровне всего ЕС и обеспечить прозрачность в международной торговле", - заявил президент ZDG Ханс-Петер Гольдник (Hans-Peter Goldnick) в интервью медиагруппе Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). По его словам, сейчас другие страны отказываются ввозить продукцию из вакцинированных птиц.

Гольдник добавил, что дефицит возникнет, только если число погибших от гриппа птиц будет долгое время оставаться высоким, а власти не смогут принять действенные меры по остановке эпидемии. На данный момент, по его мнению, ситуация не вышла из-под контроля так сильно.