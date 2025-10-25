Из фаворитов в заключенные. Грузия наглядно стервенеет…

«Я остаюсь верным солдатом как команды господина Бидзины Иванишвили, так и нашей страны… Я хотел бы выразить искреннюю благодарность господину Бидзине Иванишвили, который предоставил мне уникальную возможность служить Грузии, занимая самые высокие политические должности в стране», - такими словами Ираклий Гарибашвили сопроводил свое заявление о прекращении политической деятельности 25 апреля 2025 года и уходе с поста главы партии «Грузинская мечта», уступив его Ираклию Кобахидзе, который годом ранее стал его преемником в премьерском кресле.
Это был в высшей степени неожиданный шаг со стороны еще вполне молодого, 43-летнего человека. В том возрасте, когда некоторые только задумываются о начале политической карьеры, Гарибашвили объявил об ее окончании. Но и стартовал он в ней чрезвычайно рано, стремительно и сразу с высоких позиций. В 30 лет он уже возглавил министерство внутренних дел, а через год – правительство Грузии, став на тот момент самым молодым премьер-министром в мире. И, конечно же, он целиком и полностью должен быть благодарен за это господину Иванишвили, в холдинге Cartu Group которого работал в предыдущие годы и откуда перебрался в созданную грузинским олигархом партию «Грузинская мечта». Именно Бидзину он и сменил на премьерском посту в 2013 году по очевидной протекции со стороны покровителя.
Так же было и в 2021 году, когда Гарибашвили во второй раз возглавил правительство после скандальной отставки Георгия Гахария, ушедшего с должности из-за несогласия с арестом главы оппозиционного «Единого национального движения». Бидзина сказал: «Надо!», Ираклий ответил: «Есть!»
При этом летом 2022 года Гарибашвили даже выступил с большим публичным письмом, в котором категорически отрицал влияние Иванишвили на себя и в целом на грузинскую политику, поскольку тот якобы годом раньше ушел из политики, заявив о сложении полномочий главы «Грузинской мечты»: «Говорить о Бидзине Иванишвили как о человеке, который управляет и контролирует правительство и парламент, — полный фарс и абсурд». При этом он заявил, что чрезвычайно гордится дружбой с семьей олигарха, особенно с его сыном Берой, и посчитал нужным сообщить публике, что жена Бидзины Иванишвили и его супруга даже советуются по медицинским вопросам.
Супруга, возможно, была упомянута не просто так. Первую отставку Гарибашвили в декабре 2015 года некоторые связывали с тем, что молодой премьер увлекся трудоустройством близких людей из влиятельного кахетинского клана Джанкарашвили, к которому принадлежат его жена Нунука и ее отец генерал милиции Тамаз Тамазашвили. Якобы это не понравилось Бидзине, и он дал молодому дарованию отдохнуть. А спустя некоторое время его подчеркнутая лояльность снова была вознаграждена. «И супруги созваниваются».
Но и второй уход Гарибашвили напрямую связан с Иванишвили: за месяц до отставки премьера в феврале 2024 года съезд «Грузинской мечты» под Новый год, 30 декабря 2023 года, избрал Бидзину Иванишвили почетным председателем, что было названо его возвращением в грузинскую политику, будто он из нее куда-то уходил. Но желание активнее взяться за рычаги у олигарха очевидно проявилось, и заметным шагом стала замена главы правительства. В фаворе отныне другой Ираклий – Кобахидзе.
Гарибашвили не очень активничал на посту лидера «Грузинской мечты», а после парламентских выборов, сопровождавшихся массовыми протестами, практически исчез из публичного пространства. Пошли слухи, что он хотел бы отойти от политики и сосредоточиться на бизнесе. Но на фоне массовых протестов такой поступок со стороны лидера партии, пусть и формального, был бы «неправильным сигналом».
Разногласия росли, и когда в декабре прошлого года Гарибашвили понадобилась помощь травматолога (Грузия маленькая страна, там все про всех все знают), это связали с потасовкой в кругу разгоряченных партийных товарищей. В политической тусовке пошли слухи, что бывший дважды премьер норовит бежать из страны, и чтобы этого не произошло, соратники его держат под постоянным присмотром и забрали загранпаспорт. Ираклий Гарибашвили продолжал говорить о своей неизменной верности партии и называть обидные слухи «клеветой и отвратительной ложью»: дескать, травмы получены на тренировке.
Метания лидера «Грузинской мечты» понятны: в конце 2024 года под американские санкции попадает Иванишвили. Ему вменяются подрыв демократического и евроатлантического будущего Грузии в интересах Российской Федерации, нарушения прав человека и ограничение основных свобод в стране, а также участие в международной коррупции. Кому хочется попасть заодно с отцом-основателем «Грузинской мечты» под молот американской Фемиды?
В апреле Гарибашвили таки делает заявление об уходе из политики со всеми знаками уважения Иванишвили. Как мы теперь видим, не помогло. Очевидно, он был сочтен жалким предателем, за что последовала расплата. Ираклием Гарибашвили, бывшим политическим вундеркиндом и любимцем Бидзины, занялась Служба государственной безопасности Грузии, и теперь он официально обвинен в получении незаконных доходов в особо крупном размере. Если суд подтвердит обвинение, экс-дважды премьеру предстоит провести за решеткой от 9 до 12 лет.
Как бывает в таких историях, войти в круг особо приближенных непросто, выходить – запрещено. «Его пример – другим наука». Грузия наглядно стервенеет.