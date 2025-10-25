Из фаворитов в заключенные. Грузия наглядно стервенеет…

«Я остаюсь верным солдатом как команды господина Бидзины Иванишвили, так и нашей страны… Я хотел бы выразить искреннюю благодарность господину Бидзине Иванишвили, который предоставил мне уникальную возможность служить Грузии, занимая самые высокие политические должности в стране», - такими словами Ираклий Гарибашвили сопроводил свое заявление о прекращении политической деятельности 25 апреля 2025 года и уходе с поста главы партии «Грузинская мечта», уступив его Ираклию Кобахидзе, который годом ранее стал его преемником в премьерском кресле. Это был в высшей степени неожиданный шаг со стороны еще вполне молодого, 43-летнего человека. В том возрасте, когда некоторые только задумываются о начале политической карьеры, Гарибашвили объявил об ее окончании. Но и стартовал он в ней чрезвычайно рано, стремительно и сразу с высоких позиций. В 30 лет он уже возглавил министерство внутренних дел, а через год – правительство Грузии, став на тот момент самым молодым премьер-министром в мире. И, конечно же, он целиком и полностью должен быть благодарен за это господину Иванишвили, в холдинге Cartu Group которого работал в предыдущие годы и откуда перебрался в созданную грузинским олигархом партию «Грузинская мечта». Именно Бидзину он и сменил на премьерском посту в 2013 году по очевидной протекции со стороны покровителя.

Так же было и в 2021 году, когда Гарибашвили во второй раз возглавил правительство после скандальной отставки Георгия Гахария, ушедшего с должности из-за несогласия с арестом главы оппозиционного «Единого национального движения». Бидзина сказал: «Надо!», Ираклий ответил: «Есть!» При этом летом 2022 года Гарибашвили даже выступил с большим публичным письмом, в котором категорически отрицал влияние Иванишвили на себя и в целом на грузинскую политику, поскольку тот якобы годом раньше ушел из политики, заявив о сложении полномочий главы «Грузинской мечты»: «Говорить о Бидзине Иванишвили как о человеке, который управляет и контролирует правительство и парламент, — полный фарс и абсурд». При этом он заявил, что чрезвычайно гордится дружбой с семьей олигарха, особенно с его сыном Берой, и посчитал нужным сообщить публике, что жена Бидзины Иванишвили и его супруга даже советуются по медицинским вопросам. Супруга, возможно, была упомянута не просто так. Первую отставку Гарибашвили в декабре 2015 года некоторые связывали с тем, что молодой премьер увлекся трудоустройством близких людей из влиятельного кахетинского клана Джанкарашвили, к которому принадлежат его жена Нунука и ее отец генерал милиции Тамаз Тамазашвили. Якобы это не понравилось Бидзине, и он дал молодому дарованию отдохнуть. А спустя некоторое время его подчеркнутая лояльность снова была вознаграждена. «И супруги созваниваются».

Но и второй уход Гарибашвили напрямую связан с Иванишвили: за месяц до отставки премьера в феврале 2024 года съезд «Грузинской мечты» под Новый год, 30 декабря 2023 года, избрал Бидзину Иванишвили почетным председателем, что было названо его возвращением в грузинскую политику, будто он из нее куда-то уходил. Но желание активнее взяться за рычаги у олигарха очевидно проявилось, и заметным шагом стала замена главы правительства. В фаворе отныне другой Ираклий – Кобахидзе. Гарибашвили не очень активничал на посту лидера «Грузинской мечты», а после парламентских выборов, сопровождавшихся массовыми протестами, практически исчез из публичного пространства. Пошли слухи, что он хотел бы отойти от политики и сосредоточиться на бизнесе. Но на фоне массовых протестов такой поступок со стороны лидера партии, пусть и формального, был бы «неправильным сигналом». Разногласия росли, и когда в декабре прошлого года Гарибашвили понадобилась помощь травматолога (Грузия маленькая страна, там все про всех все знают), это связали с потасовкой в кругу разгоряченных партийных товарищей. В политической тусовке пошли слухи, что бывший дважды премьер норовит бежать из страны, и чтобы этого не произошло, соратники его держат под постоянным присмотром и забрали загранпаспорт. Ираклий Гарибашвили продолжал говорить о своей неизменной верности партии и называть обидные слухи «клеветой и отвратительной ложью»: дескать, травмы получены на тренировке.