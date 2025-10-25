Раскрыт миллиардер, оплативший зарплаты военным США

Анонимным спонсором, пожертвовавшим 130 миллионов долларов на выплаты зарплат американским военным во время шатдауна, оказался миллиардер Тимоти Меллон. Об этом сообщила газета The New York Times.

Ранее о крупном пожертвовании упомянул президент США Дональд Трамп, не называя имени благотворителя. По данным издания, им оказался 83-летний Тимоти Меллон — наследник известной банковской династии. Его состояние оценивается примерно в 14 миллиардов долларов. Дед Меллона занимал пост министра финансов США с 1921 по 1932 год.

Тимоти Меллон был ключевым спонсором предвыборной кампании Дональда Трампа. В 2024 году он пожертвовал $125 млн организации MAGA, а его общие пожертвования в поддержку республиканцев составили тогда $165 млн. В 2021 году Меллон пожертвовал $53 млн на строительство стены на границе Техаса.