USD 1.7000
EUR 1.9733
RUB 2.0876
Подписаться на уведомления
Шеф-редактор Sputnik Азербайджан в Москве
Новость дня
Шеф-редактор Sputnik Азербайджан в Москве

Раскрыт миллиардер, оплативший зарплаты военным США

21:47 1375

Анонимным спонсором, пожертвовавшим 130 миллионов долларов на выплаты зарплат американским военным во время шатдауна, оказался миллиардер Тимоти Меллон. Об этом сообщила газета The New York Times.

Ранее о крупном пожертвовании упомянул президент США Дональд Трамп, не называя имени благотворителя. По данным издания, им оказался 83-летний Тимоти Меллон — наследник известной банковской династии. Его состояние оценивается примерно в 14 миллиардов долларов. Дед Меллона занимал пост министра финансов США с 1921 по 1932 год.

Тимоти Меллон был ключевым спонсором предвыборной кампании Дональда Трампа. В 2024 году он пожертвовал $125 млн организации MAGA, а его общие пожертвования в поддержку республиканцев составили тогда $165 млн. В 2021 году Меллон пожертвовал $53 млн на строительство стены на границе Техаса.

Трамп назвал условие для новой встречи с Путиным
Трамп назвал условие для новой встречи с Путиным
22:51 316
Россия освободила лидера азербайджанской диаспоры
Россия освободила лидера азербайджанской диаспоры
20:19 4048
Сырский посетил Покровск и обратился к командирам
Сырский посетил Покровск и обратился к командирам обновлено 22:17
22:17 7262
Шеф-редактор Sputnik Азербайджан в Москве
Шеф-редактор Sputnik Азербайджан в Москве обновлено 19:52
19:52 5283
Клопы напали на Сабунчи и Хатаи
Клопы напали на Сабунчи и Хатаи что такое?; все еще актуально
13:15 5062
Украинские десантники освободили Сухецкое
Украинские десантники освободили Сухецкое видео
18:57 3293
Эрдоган не продается за чашечку кофе
Эрдоган не продается за чашечку кофе хмурые воспоминания генсека НАТО; все еще актуально
12:06 4920
Главы спецслужб Грузии и Азербайджана встретились в Тбилиси
Главы спецслужб Грузии и Азербайджана встретились в Тбилиси
18:26 1327
Адвокат Илькина Сулейманова арестован
Адвокат Илькина Сулейманова арестован ОБНОВЛЕНО 22:37
22:37 4039
Без Турции никуда
Без Турции никуда
17:38 2875
Парламент Болгарии открывает дорогу SOCAR, которая выкупает «ЛУКОЙЛ»
Парламент Болгарии открывает дорогу SOCAR, которая выкупает «ЛУКОЙЛ» новые подробности; все еще актуально
02:33 6448

ЭТО ВАЖНО

Трамп назвал условие для новой встречи с Путиным
Трамп назвал условие для новой встречи с Путиным
22:51 316
Россия освободила лидера азербайджанской диаспоры
Россия освободила лидера азербайджанской диаспоры
20:19 4048
Сырский посетил Покровск и обратился к командирам
Сырский посетил Покровск и обратился к командирам обновлено 22:17
22:17 7262
Шеф-редактор Sputnik Азербайджан в Москве
Шеф-редактор Sputnik Азербайджан в Москве обновлено 19:52
19:52 5283
Клопы напали на Сабунчи и Хатаи
Клопы напали на Сабунчи и Хатаи что такое?; все еще актуально
13:15 5062
Украинские десантники освободили Сухецкое
Украинские десантники освободили Сухецкое видео
18:57 3293
Эрдоган не продается за чашечку кофе
Эрдоган не продается за чашечку кофе хмурые воспоминания генсека НАТО; все еще актуально
12:06 4920
Главы спецслужб Грузии и Азербайджана встретились в Тбилиси
Главы спецслужб Грузии и Азербайджана встретились в Тбилиси
18:26 1327
Адвокат Илькина Сулейманова арестован
Адвокат Илькина Сулейманова арестован ОБНОВЛЕНО 22:37
22:37 4039
Без Турции никуда
Без Турции никуда
17:38 2875
Парламент Болгарии открывает дорогу SOCAR, которая выкупает «ЛУКОЙЛ»
Парламент Болгарии открывает дорогу SOCAR, которая выкупает «ЛУКОЙЛ» новые подробности; все еще актуально
02:33 6448
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться