Египет отправит спецгруппу в Газу

Египет направит в сектор Газа специальную группу для помощи в поисках тел погибших израильских заложников. Об этом сообщил телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария».

По данным источников, вместе с группой в анклав будет отправлено необходимое оборудование. Подробности миссии пока не разглашаются.

13 октября палестинское движение ХАМАС и его союзники, согласно договоренностям о мирном урегулировании, освободили 20 оставшихся в живых израильских заложников. Позже через сотрудников Международного комитета Красного Креста израильской стороне были переданы первые четыре гроба с останками погибших.

Израильские власти выразили недовольство тем, что на первом этапе были возвращены лишь 4 тела из 28. Министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал это отклонением от договорённостей и предупредил, что затягивание процесса будет иметь последствия.

Всего Израиль получил из Газы 14 гробов, при этом судмедэксперты идентифицировали останки 13 заложников. По данным израильской стороны, тела еще 15 похищенных остаются в анклаве.

Издание Asharq al-Awsat со ссылкой на источники в ХАМАС сообщало, что для обнаружения тел может потребоваться масштабная поисковая операция. По их словам, процесс осложнен тем, что многие боевики, владевшие информацией о местах захоронений, погибли, а часть территорий, где могли находиться останки, была полностью разрушена в ходе боевых действий, что затрудняет доступ.