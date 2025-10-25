USD 1.7000
Трамп назвал условие для новой встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что будет готов встретиться с российским лидером Владимиром Путиным при наличии уверенности в сделке по Украине.

"Нужно знать, что мы собираемся заключить сделку", - сказал американский лидер, отвечая на вопрос, в каком случае будет готов провести встречу с Путиным. Трамп беседовал с журналистами пресс-пула Белого дома на борту своего самолета во время дозаправки в Дохе на пути в Малайзию.

Трамп выразил разочарование в связи с ходом мирного урегулирования в Украине, отметив при этом, что у него "всегда были очень хорошие отношения с Владимиром Путиным".

Экс-глава департамента Администрации президента Украины в интервью haqqin.az: «Путин хочет захватить всю Украину!»
Экс-глава департамента Администрации президента Украины в интервью haqqin.az: «Путин хочет захватить всю Украину!» все еще актуально
Трамп назвал условие для новой встречи с Путиным
Трамп назвал условие для новой встречи с Путиным
Россия освободила лидера азербайджанской диаспоры
Россия освободила лидера азербайджанской диаспоры
Сырский посетил Покровск и обратился к командирам
Сырский посетил Покровск и обратился к командирам обновлено 22:17
Шеф-редактор Sputnik Азербайджан в Москве
Шеф-редактор Sputnik Азербайджан в Москве обновлено 19:52
Клопы напали на Сабунчи и Хатаи
Клопы напали на Сабунчи и Хатаи что такое?; все еще актуально
Украинские десантники освободили Сухецкое
Украинские десантники освободили Сухецкое видео
Эрдоган не продается за чашечку кофе
Эрдоган не продается за чашечку кофе хмурые воспоминания генсека НАТО; все еще актуально
Главы спецслужб Грузии и Азербайджана встретились в Тбилиси
Главы спецслужб Грузии и Азербайджана встретились в Тбилиси
Адвокат Илькина Сулейманова арестован
Адвокат Илькина Сулейманова арестован ОБНОВЛЕНО 22:37
Без Турции никуда
Без Турции никуда
