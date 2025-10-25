91-летний символ борьбы и непокорности

91-летний лидер повстанцев возвращается домой после 52 лет изгнания. Но это - не возвращение блудного сына с полотна Рембрандта — Туингаланг Муйва возвращается на родину как символ борьбы и непокорности. 22 октября городок Укрул в штате Манипур на северо-востоке Индии не спал до рассвета. Старики и дети, женщины в национальных костюмах, бойцы с автоматами — все встречали Муйву как героя: с флагами, танцами, песнями, радостными криками. Он прилетел из Таиланда на специальном самолете. Последний раз был дома в 1973 году. В 2010-м его попытка вернуться завершилась трагедией — Дели не дал разрешения, а столкновение сторонников Муйвы с армией обернулось кровопролитием.

С 1964 года Туингаланг Муйва в рядах повстанцев. Он сражается за создание независимого государства Нагаленд — лидер народа нага, глава Национального социалистического совета Нагаленда, маоистской организации, мечтающей о социалистическом государстве, которое объединит земли Нагаленда, Манипура, части Ассама и даже районы соседней Мьянмы. Восстание народа нага против индийского правительства — старейший конфликт Южной Азии. Оно началось в 1950 году и продолжается до сих пор. В стране, где большинство населения индуисты, нага исповедуют христианство. Они утверждают, что их угнетают, что ресурсы их земель эксплуатируются, а голоса свободы — заглушаются. У них есть и исторический аргумент: в 1947 году они провозгласили независимость на день раньше Индии. Но эта свобода длилась недолго — вошла армия, и земли нага были присоединены силой. В 1951 году нага провели референдум — 99,9 процента населения проголосовали за независимость. Через год началась война. Правительство Индии, испуганное ростом повстанческого движения и пытаясь умиротворить восставший народ, создало в 1961 году штат Нагаленд. Но наги живут и в Манипуре, и в Ассаме, и восстание охватило всю территорию. С тех пор огонь сопротивления не гаснет. Министерство внутренних дел Индии даже сегодня признает: Нагаленд, Манипур и Ассам — самые опасные штаты по уровню повстанческого насилия.

Христианские бойцы-маоисты народа нага ведут борьбу не только в Индии, но и за ее пределами — в Аруначал-Прадеше и Мьянме. На обширных территориях власть Индии существует лишь на бумаге: дороги контролируют повстанцы, а деревни живут по законам их самопровозглашенной республики — Нагалима. Семьдесят лет войны, более 100 тысяч погибших — и конца не видно. Но баланс сил складывается не в пользу Дели: почти все 1317 деревень Нагаленда признают власть повстанческого правительства. Их бюджет — формируемый за счет налогов, пожертвований, а порой и грабежей — растет год от года. Дели прекрасно знает, кто владеет дорогами и перевалами, кто собирает «налоги» на блокпостах, однако вмешиваться не решается. Число бойцов выросло с трех до пяти тысяч. За ними стоят десятки легальных организаций, прикрывающих ту же идею, — независимость Нагаленда. В итоге правительство Индии вынуждено говорить. Первые переговоры начались в 1997 году и закончились ничем. Теперь диалог возобновлен. Нага уже не требуют формальной независимости, они настаивают на собственной Конституции и флаге. Все остальное — армия, правительство, бюджет и территория — у них уже есть.