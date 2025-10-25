USD 1.7000
Мамед Сулейманов, автор haqqin.az
25 октября 2025, 22:58

91-летний символ борьбы и непокорности

самая долгая война
Мамед Сулейманов, автор haqqin.az
25 октября 2025, 22:58 1916

91-летний лидер повстанцев возвращается домой после 52 лет изгнания. Но это - не возвращение блудного сына с полотна Рембрандта — Туингаланг Муйва возвращается на родину как символ борьбы и непокорности.

22 октября городок Укрул в штате Манипур на северо-востоке Индии не спал до рассвета. Старики и дети, женщины в национальных костюмах, бойцы с автоматами — все встречали Муйву как героя: с флагами, танцами, песнями, радостными криками. Он прилетел из Таиланда на специальном самолете. Последний раз был дома в 1973 году. В 2010-м его попытка вернуться завершилась трагедией — Дели не дал разрешения, а столкновение сторонников Муйвы с армией обернулось кровопролитием.

Это - не возвращение блудного сына с полотна Рембрандта — Туингаланг Муйва возвращается на родину как символ борьбы и непокорности

С 1964 года Туингаланг Муйва в рядах повстанцев. Он сражается за создание независимого государства Нагаленд — лидер народа нага, глава Национального социалистического совета Нагаленда, маоистской организации, мечтающей о социалистическом государстве, которое объединит земли Нагаленда, Манипура, части Ассама и даже районы соседней Мьянмы.

Восстание народа нага против индийского правительства — старейший конфликт Южной Азии. Оно началось в 1950 году и продолжается до сих пор. В стране, где большинство населения индуисты, нага исповедуют христианство. Они утверждают, что их угнетают, что ресурсы их земель эксплуатируются, а голоса свободы — заглушаются. У них есть и исторический аргумент: в 1947 году они провозгласили независимость на день раньше Индии. Но эта свобода длилась недолго — вошла армия, и земли нага были присоединены силой.

В 1951 году нага провели референдум — 99,9 процента населения проголосовали за независимость. Через год началась война. Правительство Индии, испуганное ростом повстанческого движения и пытаясь умиротворить восставший народ, создало в 1961 году штат Нагаленд. Но наги живут и в Манипуре, и в Ассаме, и восстание охватило всю территорию. С тех пор огонь сопротивления не гаснет. Министерство внутренних дел Индии даже сегодня признает: Нагаленд, Манипур и Ассам — самые опасные штаты по уровню повстанческого насилия.

У них есть и исторический аргумент: в 1947 году они провозгласили независимость на день раньше Индии

Христианские бойцы-маоисты народа нага ведут борьбу не только в Индии, но и за ее пределами — в Аруначал-Прадеше и Мьянме. На обширных территориях власть Индии существует лишь на бумаге: дороги контролируют повстанцы, а деревни живут по законам их самопровозглашенной республики — Нагалима. Семьдесят лет войны, более 100 тысяч погибших — и конца не видно. Но баланс сил складывается не в пользу Дели: почти все 1317 деревень Нагаленда признают власть повстанческого правительства. Их бюджет — формируемый за счет налогов, пожертвований, а порой и грабежей — растет год от года.

Дели прекрасно знает, кто владеет дорогами и перевалами, кто собирает «налоги» на блокпостах, однако вмешиваться не решается. Число бойцов выросло с трех до пяти тысяч. За ними стоят десятки легальных организаций, прикрывающих ту же идею, — независимость Нагаленда.

В итоге правительство Индии вынуждено говорить. Первые переговоры начались в 1997 году и закончились ничем. Теперь диалог возобновлен. Нага уже не требуют формальной независимости, они настаивают на собственной Конституции и флаге. Все остальное — армия, правительство, бюджет и территория — у них уже есть.

Но баланс сил складывается не в пользу Дели: почти все 1317 деревень Нагаленда признают власть повстанческого правительства. Их бюджет — формируемый за счет налогов, пожертвований, а порой и грабежей — растет год от года

Возвращение на родину Туингаланга Муйвы стало не просто событием, а знаком грядущего финала. Его торжественная встреча без единого представителя индийской полиции говорит больше, чем любые дипломатические заявления. Конец 70-летней войны, возможно, близок. Но наступит он не так, как того хочет Дели, а так, как того хотят нага.

И кто знает, быть может, вскоре на карте мира появится новое государство: Социалистический Нагаленд, дитя самой долгой и самой упорной войны в истории Южной Азии.

Предают ради страха или выгоды о вечном; все еще актуально
24 октября 2025, 02:25 7219
Западу либо присягают, либо умирают запоздалая эпитафия
21 октября 2025, 19:29 9785
Народ убежал от левых новый поворот
21 октября 2025, 18:57 2548
Трамп дал ХАМАС 48 часов
Трамп дал ХАМАС 48 часов
00:55 320
Суд оправдал британского офицера, который убил ирландских демонстрантов
Суд оправдал британского офицера, который убил ирландских демонстрантов объектив haqqin.az
00:20 462
91-летний символ борьбы и непокорности
91-летний символ борьбы и непокорности самая долгая война
25 октября 2025, 22:58 1917
«Иглы» Мадуро против авианосца Трампа
«Иглы» Мадуро против авианосца Трампа наша корреспонденция
25 октября 2025, 18:47 2959
Из фаворитов в заключенные. Грузия наглядно стервенеет…
Из фаворитов в заключенные. Грузия наглядно стервенеет… наш комментарий
25 октября 2025, 21:16 3539
Экс-глава департамента Администрации президента Украины в интервью haqqin.az: «Путин хочет захватить всю Украину!»
Экс-глава департамента Администрации президента Украины в интервью haqqin.az: «Путин хочет захватить всю Украину!» все еще актуально
25 октября 2025, 15:53 3227
Трамп об Азербайджане и Путине
Трамп об Азербайджане и Путине обновлено 23:31
25 октября 2025, 23:31 2976
Россия освободила лидера азербайджанской диаспоры
Россия освободила лидера азербайджанской диаспоры
25 октября 2025, 20:19 5710
Сырский посетил Покровск и обратился к командирам
Сырский посетил Покровск и обратился к командирам обновлено 22:17
25 октября 2025, 22:17 8928
Шеф-редактор Sputnik Азербайджан в Москве
Шеф-редактор Sputnik Азербайджан в Москве обновлено 19:52
25 октября 2025, 19:52 6136
Клопы напали на Сабунчи и Хатаи
Клопы напали на Сабунчи и Хатаи что такое?; все еще актуально
25 октября 2025, 13:15 5535

