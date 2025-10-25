USD 1.7000
Россия развернула шпионскую базу на пароме, затонувшем на Балтике

25 октября 2025, 23:43 845

Россия могла создать в районе затонувшего в Балтийском море парома «Эстония» тайный полигон для подводных операций по наблюдению за военно-морской активностью НАТО.

Об этом говорится в совместном расследовании немецких изданий WDR, NDR и Süddeutsche Zeitung, основанном на информации от источников в службах безопасности НАТО. «Эстония» потерпела крушение в сентябре 1994 года во время шторма по пути из Таллина в Стокгольм. Погибли 852 человека, и часть тел жертв до сих пор покоятся на 80-метровой глубине в 35 км от финского острова Утё. В связи с этим власти Финляндии, Эстонии и Германии после катастрофы закрыли доступ к затонувшему судну.

Благодаря этому ограничению российские разведслужбы, как предполагается, разместили на затонувшем пароме подводные устройства, управляющие беспилотниками и подводными роботами, а также способные собирать акустические сигнатуры военных кораблей и подлодок НАТО. Эти сигнатуры помогают идентифицировать суда по уникальным звуковым характеристикам их двигателей и винтов, говорится в расследовании. В западных разведках полагают, что за такие операции отвечает Главное управление глубоководных исследований (ГУГИ) РФ. Это секретное подразделение, подчиняющееся напрямую Минобороны, специализируется на подводном шпионаже, диверсиях и разведке.

ГУГИ, в частности, контролирует флот из судов спецназначения, мини-субмарин и подводных беспилотников, включая судно «Янтарь», которое НАТО считает одним из ключевых российских разведывательных кораблей. ВМС стран альянса неоднократно обнаруживали «Янтарь» вблизи подводных кабелей и критически важных объектов инфраструктуры в Северном и Балтийском морях, сказано в расследовании.

В период с 2021 по 2024 год Финляндия временно разрешила доступ к части защитной зоны с целью проведения нового расследования причин катастрофы. В это время, согласно расследованию, страны НАТО наблюдали возросшую активность российских подлодок в этом районе. Кроме того, в последние годы Литва, Латвия, Великобритания и Ирландия сообщали об обнаружении неопознанных подводных датчиков, предположительно, российского производства, отмечают расследователи.

В материале также говорится, что российские компании на протяжении многих лет закупали передовые западные технологии подводного наблюдения с помощью сети посредников, в частности, фирм, зарегистрированных на Кипре. Стоимость этих сделок оценивается в $50 млн.

Трамп дал ХАМАС 48 часов
Трамп дал ХАМАС 48 часов
00:55 322
Суд оправдал британского офицера, который убил ирландских демонстрантов
Суд оправдал британского офицера, который убил ирландских демонстрантов объектив haqqin.az
00:20 462
91-летний символ борьбы и непокорности
91-летний символ борьбы и непокорности самая долгая война
25 октября 2025, 22:58 1919
«Иглы» Мадуро против авианосца Трампа
«Иглы» Мадуро против авианосца Трампа наша корреспонденция
25 октября 2025, 18:47 2959
Из фаворитов в заключенные. Грузия наглядно стервенеет…
Из фаворитов в заключенные. Грузия наглядно стервенеет… наш комментарий
25 октября 2025, 21:16 3539
Экс-глава департамента Администрации президента Украины в интервью haqqin.az: «Путин хочет захватить всю Украину!»
Экс-глава департамента Администрации президента Украины в интервью haqqin.az: «Путин хочет захватить всю Украину!» все еще актуально
25 октября 2025, 15:53 3228
Трамп об Азербайджане и Путине
Трамп об Азербайджане и Путине обновлено 23:31
25 октября 2025, 23:31 2978
Россия освободила лидера азербайджанской диаспоры
Россия освободила лидера азербайджанской диаспоры
25 октября 2025, 20:19 5711
Сырский посетил Покровск и обратился к командирам
Сырский посетил Покровск и обратился к командирам обновлено 22:17
25 октября 2025, 22:17 8928
Клопы напали на Сабунчи и Хатаи
Клопы напали на Сабунчи и Хатаи что такое?; все еще актуально
25 октября 2025, 13:15 5535

