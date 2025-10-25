Европа продолжает торговать с Россией

Российский экспорт в 2024 году вырос на 18%, его общий объем достиг $330 млрд, несмотря на санкции западных стран. Об этом пишет Bild со ссылкой на данные Немецкого экономического института (Institut der deutschen Wirtschaft, IW).

Евросоюз даже с учетом ограничений остается третьим по значимости торговым партнером России: общий товарооборот сторон составляет €67,5 млрд, подсчитал IW.

В то же время структура торговли существенно изменилась: Германия сократила импорт российских товаров на 92%, однако общий объем товарооборота составил $9,5 млрд. Этот же показатель для Франции и Нидерландов составил $6 млрд для каждой. Торговля с Венгрией, напротив, выросла — импорт увеличился на 31%, до $6,2 млрд. С Чехией, Словакией, Испанией, Бельгией и Италией объемы торговли заметно упали по сравнению с 2021 годом.

Крупнейшим торговым партнером России, по оценке IW, оказался Китай: он стал в том числе главным импортером российских товаров (в первую очередь, нефти, газа и угля) с объемом импорта в $130 млрд. Общий объем торговли между двумя странами в 2024 году составил порядка $244,8 млрд.

Вторым по значимости покупателем российских товаров, в частности нефти, оказалась Индия, подсчитал институт.

Издание также обратило внимание на торговлю России с Израилем: в 2024 году она существенно выросла, в том числе за счет импорта последним российской нефти, утверждают аналитики.

Такие страны, как Армения, Узбекистан, Турция, Египет и Бразилия с 2022 года также значительно увеличили импорт российской продукции, говорится в докладе IW.

В «досанкционном» 2021 году пятерка крупнейших торговых партнеров России была такой: Китай (18,3%), Германия (7,4%), Нидерланды (5%), Беларусь (5%), США (4,2%). Турция находилась на шестом месте, Индия не входила в топ-10.