USD 1.7000
EUR 1.9733
RUB 2.0876
Подписаться на уведомления
Шеф-редактор Sputnik Азербайджан в Москве
Новость дня
Шеф-редактор Sputnik Азербайджан в Москве

Европа продолжает торговать с Россией

25 октября 2025, 23:59 479

Российский экспорт в 2024 году вырос на 18%, его общий объем достиг $330 млрд, несмотря на санкции западных стран. Об этом пишет Bild со ссылкой на данные Немецкого экономического института (Institut der deutschen Wirtschaft, IW).

Евросоюз даже с учетом ограничений остается третьим по значимости торговым партнером России: общий товарооборот сторон составляет €67,5 млрд, подсчитал IW.

В то же время структура торговли существенно изменилась: Германия сократила импорт российских товаров на 92%, однако общий объем товарооборота составил $9,5 млрд. Этот же показатель для Франции и Нидерландов составил $6 млрд для каждой. Торговля с Венгрией, напротив, выросла — импорт увеличился на 31%, до $6,2 млрд. С Чехией, Словакией, Испанией, Бельгией и Италией объемы торговли заметно упали по сравнению с 2021 годом.

Крупнейшим торговым партнером России, по оценке IW, оказался Китай: он стал в том числе главным импортером российских товаров (в первую очередь, нефти, газа и угля) с объемом импорта в $130 млрд. Общий объем торговли между двумя странами в 2024 году составил порядка $244,8 млрд.

Вторым по значимости покупателем российских товаров, в частности нефти, оказалась Индия, подсчитал институт.

Издание также обратило внимание на торговлю России с Израилем: в 2024 году она существенно выросла, в том числе за счет импорта последним российской нефти, утверждают аналитики.

Такие страны, как Армения, Узбекистан, Турция, Египет и Бразилия с 2022 года также значительно увеличили импорт российской продукции, говорится в докладе IW.

В «досанкционном» 2021 году пятерка крупнейших торговых партнеров России была такой: Китай (18,3%), Германия (7,4%), Нидерланды (5%), Беларусь (5%), США (4,2%). Турция находилась на шестом месте, Индия не входила в топ-10.

Трамп дал ХАМАС 48 часов
Трамп дал ХАМАС 48 часов
00:55 324
Суд оправдал британского офицера, который убил ирландских демонстрантов
Суд оправдал британского офицера, который убил ирландских демонстрантов объектив haqqin.az
00:20 463
91-летний символ борьбы и непокорности
91-летний символ борьбы и непокорности самая долгая война
25 октября 2025, 22:58 1919
«Иглы» Мадуро против авианосца Трампа
«Иглы» Мадуро против авианосца Трампа наша корреспонденция
25 октября 2025, 18:47 2959
Из фаворитов в заключенные. Грузия наглядно стервенеет…
Из фаворитов в заключенные. Грузия наглядно стервенеет… наш комментарий
25 октября 2025, 21:16 3540
Экс-глава департамента Администрации президента Украины в интервью haqqin.az: «Путин хочет захватить всю Украину!»
Экс-глава департамента Администрации президента Украины в интервью haqqin.az: «Путин хочет захватить всю Украину!» все еще актуально
25 октября 2025, 15:53 3229
Трамп об Азербайджане и Путине
Трамп об Азербайджане и Путине обновлено 23:31
25 октября 2025, 23:31 2978
Россия освободила лидера азербайджанской диаспоры
Россия освободила лидера азербайджанской диаспоры
25 октября 2025, 20:19 5712
Сырский посетил Покровск и обратился к командирам
Сырский посетил Покровск и обратился к командирам обновлено 22:17
25 октября 2025, 22:17 8929
Шеф-редактор Sputnik Азербайджан в Москве
Шеф-редактор Sputnik Азербайджан в Москве обновлено 19:52
25 октября 2025, 19:52 6136
Клопы напали на Сабунчи и Хатаи
Клопы напали на Сабунчи и Хатаи что такое?; все еще актуально
25 октября 2025, 13:15 5536

ЭТО ВАЖНО

Трамп дал ХАМАС 48 часов
Трамп дал ХАМАС 48 часов
00:55 324
Суд оправдал британского офицера, который убил ирландских демонстрантов
Суд оправдал британского офицера, который убил ирландских демонстрантов объектив haqqin.az
00:20 463
91-летний символ борьбы и непокорности
91-летний символ борьбы и непокорности самая долгая война
25 октября 2025, 22:58 1919
«Иглы» Мадуро против авианосца Трампа
«Иглы» Мадуро против авианосца Трампа наша корреспонденция
25 октября 2025, 18:47 2959
Из фаворитов в заключенные. Грузия наглядно стервенеет…
Из фаворитов в заключенные. Грузия наглядно стервенеет… наш комментарий
25 октября 2025, 21:16 3540
Экс-глава департамента Администрации президента Украины в интервью haqqin.az: «Путин хочет захватить всю Украину!»
Экс-глава департамента Администрации президента Украины в интервью haqqin.az: «Путин хочет захватить всю Украину!» все еще актуально
25 октября 2025, 15:53 3229
Трамп об Азербайджане и Путине
Трамп об Азербайджане и Путине обновлено 23:31
25 октября 2025, 23:31 2978
Россия освободила лидера азербайджанской диаспоры
Россия освободила лидера азербайджанской диаспоры
25 октября 2025, 20:19 5712
Сырский посетил Покровск и обратился к командирам
Сырский посетил Покровск и обратился к командирам обновлено 22:17
25 октября 2025, 22:17 8929
Шеф-редактор Sputnik Азербайджан в Москве
Шеф-редактор Sputnik Азербайджан в Москве обновлено 19:52
25 октября 2025, 19:52 6136
Клопы напали на Сабунчи и Хатаи
Клопы напали на Сабунчи и Хатаи что такое?; все еще актуально
25 октября 2025, 13:15 5536
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться