Что ждет бизнес «ЛУКОЙЛа» в Азербайджане

Решение президента США Дональда Трампа, объявившего 21 октября о введении жестких санкций против двух крупнейших российских нефтяных компаний — «Роснефти» и «Лукойла», стало самым серьезным за последние годы ударом по энергетическому сектору России. Он грозит не только резким сокращением экспортных доходов Кремля, но и масштабными последствиями для мировой нефтяной торговли, в том числе для бизнеса компании «ЛУКОЙЛ» в Азербайджане. По оценке американского издания Politico, санкции вынудят «ЛУКОЙЛ» продать по заниженной цене значительную часть своих зарубежных активов и временно свернуть поставки нефти в Европу. Это решение, как отмечает газета, не парализует военную машину Владимира Путина, но поможет Евросоюзу окончательно «слезть с иглы» зависимости от российской нефти.

Кимберли Донован, эксперт по санкционной политике из Atlantic Council, назвала этот шаг «переломным моментом», подчеркнув, что до 21 ноября, когда санкции вступят в силу, европейским странам и компаниям предстоит пересмотреть все контракты с российскими энергетическими корпорациями. Согласно данным Дэвида Файфа, главного экономиста Argus Media - одного из крупнейших в мире агентств, специализирующихся на анализе и ценообразовании энергетических и сырьевых рынков, на «Роснефть» и «Лукойл» приходится около двух третей из 4,4 миллиона баррелей нефти, ежедневно экспортируемых Россией. Запрет на долларовые расчеты, на которых держится почти весь мировой нефтяной рынок, способен сократить эти поставки минимум наполовину. Для «ЛУКОЙЛа» это особенно болезненно, учитывая масштаб его международных операций. Бывший топ-менеджер этой компании, пожелавший сохранить инкогнито, отметил, что санкции могут вынудить «ЛУКОЙЛ» распродать доли в пакете проектов от Египта до Ирака, что приведет к потере до 20 процентов годовой выручки. По его словам, «компания столкнется с финансовыми трудностями, которые заставят ее сокращать активы даже в прибыльных регионах».

В то же время Китай и Индия - крупнейшие импортеры российской нефти - вряд ли откажутся от закупок. Как поясняет Хомайюн Фалакшахи из международной аналитической компании Kpler, для Пекина и Дели российская нефть на фоне нестабильности на Ближнем Востоке и в Африке остается самым доступным вариантом. По словам Фалакшахи, «первоначальный спад будет временным: поставки восстановятся через теневые схемы и аффилированные трейдерские компании». Владимир Милов, бывший заместитель министра энергетики России, также считает, что ущерб будет ощутимым, но ограниченным. «Санкции усложнят логистику и расчеты, но крупные нефтяные корпорации уже выработали механизмы обхода», - уверен Милов. Реакция Кремля на американские санкции не заставила себя ждать. Владимир Путин признал санкции «серьезными» и назвал их «недружественным актом, направленным на подрыв российско-американских отношений». В Европе же последствия ощущаются уже сейчас. Финская компания Neste приостановила поставки топлива дочерней структуре «ЛУКОЙЛа» — компании Teboil. В Румынии власти потребовали от российской компании продать до конца ноября нефтеперерабатывающий завод Petrotel.

«Мы были бы рады, если бы «ЛУКОЙЛа» больше не было», — заявил румынский госсекретарь по энергетике Кристиан Бушой. Правительства Болгарии и Нидерландов также готовят продажу активов компании: в Софии речь идет о заводе «Нефтохим», который может прекратить работу уже 21 ноября, а в Нидерландах — о доле «ЛУКОЙЛа» в перерабатывающем комплексе в Зеландии. Как писал ранее haqqin.az, среди потенциальных покупателей болгарских активов рассматриваются SOCAR и турецкая компания Cengiz Holding. В Венгрии и Словакии, которые остаются наиболее зависимыми от импорта российской нефти, новые ограничения вызвали неподдельную тревогу, поскольку прекращение поставок может обернуться для этих стран энергетическим кризисом. Тем временем Министерство финансов США предупредило, что под санкции попадут все компании и банки, сотрудничающие с российскими нефтяными фирмами. Европейские банки уже начали отказываться от проведения платежей на счета «ЛУКОЙЛа». Вслед за этим Европейская комиссия объявила, что рассматривает возможность полного запрета на сделки с этой компанией. Под ограничения попали также 34 дочерние структуры, включая «ЛУКОЙЛ International GmbH», владеющий сетью автозаправок в Грузии. Согласно документам Министерства финансов США, временное разрешение на операции за пределами России действительно лишь до 21 ноября. После этой даты сеть из 60 заправок в Грузии должна будет прекратить или переформатировать работу. В Азербайджане «ЛУКОЙЛ» владеет второй по величине сетью автозаправочных станций и является одним из ключевых иностранных игроков на нефтегазовом рынке. Управляющая ими структура — Lukoil Azerbaijan — пока не включена в санкционный список, однако ограничения против головной компании могут повлиять на ее финансовые операции и расчеты с партнерами.