Шеф-редактор Sputnik Азербайджан в Москве
Новость дня
Шеф-редактор Sputnik Азербайджан в Москве

Тайвань дороже денег

00:16 409

США не откажутся от поддержки Тайваня ради торговой сделки с Китаем, заявил американский госсекретарь Марко Рубио. Его слова передает Reuters.

«Я не думаю, что мы заключим какую-то торговую сделку или получим благоприятный режим в торговле в обмен на уход с Тайваня», — сказал он.

24 октября президент США Дональд Трамп начал турне по Азии, в ходе которого встретится с лидерами ключевых стран региона, включая председателя КНР Си Цзиньпина.

Говоря о возможной встрече с Си, Трамп сообщил, что ожидает хороших результатов. Он сказал, что надеется на заключение сделок, поскольку Китай вряд ли сохранит устойчивость из-за грозящего ему тарифа в 157%. По словам президента США, одной из тем будет обсуждение торговых соглашений, касающихся американских фермеров.

Как пишет Bloomberg, в ходе визита в азиатские страны Трамп также собирается подписать экономические соглашения по критически важным полезным ископаемым с различными партнерами, чтобы тем самым усилить давление на Китай.

Торговая война США и Китая продолжается уже более полугода. В Китае подчеркивали, что, если США хотят продолжать борьбу в рамках торговой войны, то и Пекин будет «бороться до конца», а если Вашингтон хочет переговоров, то КНР оставляет двери открытыми.

Трамп дал ХАМАС 48 часов
Трамп дал ХАМАС 48 часов
00:55 327
Суд оправдал британского офицера, который убил ирландских демонстрантов
Суд оправдал британского офицера, который убил ирландских демонстрантов объектив haqqin.az
00:20 464
91-летний символ борьбы и непокорности
91-летний символ борьбы и непокорности самая долгая война
25 октября 2025, 22:58 1922
«Иглы» Мадуро против авианосца Трампа
«Иглы» Мадуро против авианосца Трампа наша корреспонденция
25 октября 2025, 18:47 2959
Из фаворитов в заключенные. Грузия наглядно стервенеет…
Из фаворитов в заключенные. Грузия наглядно стервенеет… наш комментарий
25 октября 2025, 21:16 3541
Экс-глава департамента Администрации президента Украины в интервью haqqin.az: «Путин хочет захватить всю Украину!»
Экс-глава департамента Администрации президента Украины в интервью haqqin.az: «Путин хочет захватить всю Украину!» все еще актуально
25 октября 2025, 15:53 3229
Трамп об Азербайджане и Путине
Трамп об Азербайджане и Путине обновлено 23:31
25 октября 2025, 23:31 2980
Россия освободила лидера азербайджанской диаспоры
Россия освободила лидера азербайджанской диаспоры
25 октября 2025, 20:19 5713
Сырский посетил Покровск и обратился к командирам
Сырский посетил Покровск и обратился к командирам обновлено 22:17
25 октября 2025, 22:17 8929
Шеф-редактор Sputnik Азербайджан в Москве
Шеф-редактор Sputnik Азербайджан в Москве обновлено 19:52
25 октября 2025, 19:52 6137
Клопы напали на Сабунчи и Хатаи
Клопы напали на Сабунчи и Хатаи что такое?; все еще актуально
25 октября 2025, 13:15 5536

ЭТО ВАЖНО

