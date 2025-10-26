Что Трамп обсудит с Си?

Американский президент Дональд Трамп обсудит с председателем КНР Си Цзиньпином сокращение закупок российской нефти на их совместной встрече. Об этом Трамп сказал журналистам Белого дома.

«Возможно, я обсужу это. <...> Китай значительно сокращает закупки российской нефти. А Индия сокращает полностью. И мы ввели санкции», — заявил президент США.

Накануне Трамп вылетел из Вашингтона в Куала-Лумпур. Это отправная точка азиатского турне американского лидера, которое продлится около недели.

В рамках турне он посетит Малайзию — там пройдет саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Японию, Южную Корею, где состоится саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). На последнем мероприятии, как предполагается, Трамп 30 октября встретится с главой КНР.

Ранее Bloomberg со ссылкой на американские источники писал, что Трамп во время азиатского турне собирается подписать экономические соглашения по критически важным полезным ископаемым с различными партнерами, чтобы тем самым усилить давление на Китай — ключевого мирового поставщика подобных ресурсов.

Говоря о возможной встрече с Си, Трамп сказал, что ожидает от нее хороших результатов. Он сказал, что надеется на заключение сделок, поскольку Китай вряд ли сохранит устойчивость из-за грозящего ему тарифа в 157%.

США в начале августа объявили о введении дополнительной 25-процентной пошлины на импорт из Индии из-за закупок ею российской нефти. 15 октября Трамп заявил, что индийский премьер-министр Нарендра Моди в разговоре с ним пообещал, что Нью-Дели не будет закупать нефть в России.