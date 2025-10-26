Суд оправдал британского офицера, который убил ирландских демонстрантов

Газа (Палестина). Снимок с беспилотника показывает разрушения в жилом квартале
Тунис (Тунис). Протесты против экологического кризиса, вызванного загрязнением окружающей среды государственными химическими заводами
Чикаго (США). Акция протеста против иммиграционных рейдов
Белфаст (Северная Ирландия). Родственники жертвы «Кровавого воскресенья» Алекса Нэша реагируют на оправдательный приговор судьи ветерану британской армии, известному как «Солдат Ф», по обвинению в двух убийствах и пяти покушениях на убийство. Во время «Кровавого воскресенья» 30 марта 1972 года были убиты 14 мирных демонстрантов, включая шестеро несовершеннолетних
Париж (Франция). Женщина держит зонтик в дождливую и ветреную погоду на площади Трокадерао на фоне Эйфелевой башни. На некоторые районы Франции обрушился ураган «Бенджамин»
Санто-Доминго (Доминиканская Республика). Женщина стоит на улице, затопленной дождями, вызванными тропическим штормом «Мелисса»
Южная Каролина (США). Восход солнца