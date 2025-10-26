USD 1.7000
Новость дня
В Иране объявлен банкротом один из крупнейших банков страны

Один из крупнейших банков Ирана — Ayandeh Bank — объявил себя банкротом, а его активы перешли в собственность государства, сообщает ISNA.

Основанный в 2012 году Ayandeh имел сеть из 260 отделений по всей стране, где работали около 4 000 человек. Однако из-за долгов банк оказался в тяжелом положении: его совокупные убытки составили около 5,2 млрд долларов, а долги — 2,9 млрд долларов.

После 13 лет деятельности и более десяти лет неудачных попыток реструктуризации банк официально признал банкротство в начале месяца. Все активы, депозиты и отделения были переданы Национальному банку Ирана.

Издание отмечает, что на Ayandeh приходилось 42% неплатёжеспособности банковской системы страны, что делает его крупнейшим банкротом в иранском банковском секторе.

Причиной кризиса называют выплаты чрезмерно высоких процентов по вкладам, которые банк покрывал за счет привлечения новых депозитов. Кроме того, Ayandeh стоял за рядом масштабных проектов, включая огромный торговый центр Iran Mall в Тегеране.

Трамп дал ХАМАС 48 часов
Трамп дал ХАМАС 48 часов
00:55
Суд оправдал британского офицера, который убил ирландских демонстрантов
Суд оправдал британского офицера, который убил ирландских демонстрантов
00:20
91-летний символ борьбы и непокорности
91-летний символ борьбы и непокорности
25 октября 2025, 22:58
«Иглы» Мадуро против авианосца Трампа
«Иглы» Мадуро против авианосца Трампа
25 октября 2025, 18:47
Из фаворитов в заключенные. Грузия наглядно стервенеет…
Из фаворитов в заключенные. Грузия наглядно стервенеет…
25 октября 2025, 21:16
Экс-глава департамента Администрации президента Украины в интервью haqqin.az: «Путин хочет захватить всю Украину!»
Экс-глава департамента Администрации президента Украины в интервью haqqin.az: «Путин хочет захватить всю Украину!»
25 октября 2025, 15:53
Трамп об Азербайджане и Путине
Трамп об Азербайджане и Путине
25 октября 2025, 23:31
Россия освободила лидера азербайджанской диаспоры
Россия освободила лидера азербайджанской диаспоры
25 октября 2025, 20:19
Сырский посетил Покровск и обратился к командирам
Сырский посетил Покровск и обратился к командирам
25 октября 2025, 22:17
Клопы напали на Сабунчи и Хатаи
Клопы напали на Сабунчи и Хатаи
25 октября 2025, 13:15

