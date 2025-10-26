В Иране объявлен банкротом один из крупнейших банков страны

Один из крупнейших банков Ирана — Ayandeh Bank — объявил себя банкротом, а его активы перешли в собственность государства, сообщает ISNA.

Основанный в 2012 году Ayandeh имел сеть из 260 отделений по всей стране, где работали около 4 000 человек. Однако из-за долгов банк оказался в тяжелом положении: его совокупные убытки составили около 5,2 млрд долларов, а долги — 2,9 млрд долларов.

После 13 лет деятельности и более десяти лет неудачных попыток реструктуризации банк официально признал банкротство в начале месяца. Все активы, депозиты и отделения были переданы Национальному банку Ирана.

Издание отмечает, что на Ayandeh приходилось 42% неплатёжеспособности банковской системы страны, что делает его крупнейшим банкротом в иранском банковском секторе.

Причиной кризиса называют выплаты чрезмерно высоких процентов по вкладам, которые банк покрывал за счет привлечения новых депозитов. Кроме того, Ayandeh стоял за рядом масштабных проектов, включая огромный торговый центр Iran Mall в Тегеране.