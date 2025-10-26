Трамп дал ХАМАС 48 часов

Президент США Дональд Трамп заявил, что ХАМАС должен начать возвращать тела израильских заложников в течение 48 часов, иначе последуют меры. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

По словам американского лидера, санкции могут быть введены не только со стороны США, но и со стороны стран, участвующих в мирных договоренностях по Газе — Турции, Египта и Катара. Подробностей о характере этих мер Трамп не раскрыл.

«Некоторые тела труднодоступны, но другие можно вернуть уже сейчас, — написал он. — Возможно, задержка связана с их разоружением».

В ответ представитель политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук заявил, что движение намерено передать Израилю все тела погибших заложников, которые сможет найти на территории сектора Газа.

«Мы взяли на себя обязательство вернуть все тела, которые у нас есть, и те, что будут обнаружены. ХАМАС не хочет оставлять тела и надеется решить этот вопрос как можно скорее», — подчеркнул он в эфире телеканала Al Jazeera Mubasher.

По словам Марзука, США внимательно следят за выполнением соглашения о прекращении огня, однако, по мнению движения, Вашингтон занимает сторону Израиля, который неоднократно нарушал условия перемирия.