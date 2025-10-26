USD 1.7000
Трамп дал ХАМАС 48 часов

Президент США Дональд Трамп заявил, что ХАМАС должен начать возвращать тела израильских заложников в течение 48 часов, иначе последуют меры. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

По словам американского лидера, санкции могут быть введены не только со стороны США, но и со стороны стран, участвующих в мирных договоренностях по Газе — Турции, Египта и Катара. Подробностей о характере этих мер Трамп не раскрыл.

«Некоторые тела труднодоступны, но другие можно вернуть уже сейчас, — написал он. — Возможно, задержка связана с их разоружением».

В ответ представитель политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук заявил, что движение намерено передать Израилю все тела погибших заложников, которые сможет найти на территории сектора Газа.

«Мы взяли на себя обязательство вернуть все тела, которые у нас есть, и те, что будут обнаружены. ХАМАС не хочет оставлять тела и надеется решить этот вопрос как можно скорее», — подчеркнул он в эфире телеканала Al Jazeera Mubasher.

По словам Марзука, США внимательно следят за выполнением соглашения о прекращении огня, однако, по мнению движения, Вашингтон занимает сторону Израиля, который неоднократно нарушал условия перемирия.

Суд оправдал британского офицера, который убил ирландских демонстрантов
Суд оправдал британского офицера, который убил ирландских демонстрантов объектив haqqin.az
00:20 466
91-летний символ борьбы и непокорности
91-летний символ борьбы и непокорности самая долгая война
25 октября 2025, 22:58 1926
«Иглы» Мадуро против авианосца Трампа
«Иглы» Мадуро против авианосца Трампа наша корреспонденция
25 октября 2025, 18:47 2960
Из фаворитов в заключенные. Грузия наглядно стервенеет…
Из фаворитов в заключенные. Грузия наглядно стервенеет… наш комментарий
25 октября 2025, 21:16 3543
Экс-глава департамента Администрации президента Украины в интервью haqqin.az: «Путин хочет захватить всю Украину!»
Экс-глава департамента Администрации президента Украины в интервью haqqin.az: «Путин хочет захватить всю Украину!» все еще актуально
25 октября 2025, 15:53 3229
Трамп об Азербайджане и Путине
Трамп об Азербайджане и Путине обновлено 23:31
25 октября 2025, 23:31 2989
Россия освободила лидера азербайджанской диаспоры
Россия освободила лидера азербайджанской диаспоры
25 октября 2025, 20:19 5718
Сырский посетил Покровск и обратился к командирам
Сырский посетил Покровск и обратился к командирам обновлено 22:17
25 октября 2025, 22:17 8933
Шеф-редактор Sputnik Азербайджан в Москве
Шеф-редактор Sputnik Азербайджан в Москве обновлено 19:52
25 октября 2025, 19:52 6138
Клопы напали на Сабунчи и Хатаи
Клопы напали на Сабунчи и Хатаи что такое?; все еще актуально
25 октября 2025, 13:15 5539

