Трамп разозлился из-за рекламы и повысил пошлины

01:14 649

Президент США Дональд Трамп заявил о повышении торговых пошлин против Канады на 10 процентов вдобавок к уже действующим мерам.

Oб этом американский лидер написал в соцсети Truth Social.

Он уточнил, что принял такое решение за "фейковую кампанию" с рекламой, где 40-й президент США Рональд Рейган говорит о негативных последствиях пошлин.

"Их реклама должна была быть немедленно удалена, но они позволили вчера показать ее вечером во время Мировой серии, зная, что это мошенничество. В связи с их серьезным искажением фактов и враждебными действиями я повышаю пошлину для Канады на 10% сверх той, что они платят сейчас", - написал глава Белого дома.

Правительство канадской провинции Онтарио запустило рекламную кампанию, в которой использовались выдержки из речи Рейгана от 1987 года, где он критикует пошлины и защищает принципы свободной торговли.

Воздушные шары из Беларуси остановили аэропорт Вильнюса
Воздушные шары из Беларуси остановили аэропорт Вильнюса
01:32 489
Новый президент Ирландии защищает Россию
Новый президент Ирландии защищает Россию
01:52 645
Трамп дал ХАМАС 48 часов
Трамп дал ХАМАС 48 часов
00:55 1103
Суд оправдал британского офицера, который убил ирландских демонстрантов
Суд оправдал британского офицера, который убил ирландских демонстрантов объектив haqqin.az
00:20 1005
91-летний символ борьбы и непокорности
91-летний символ борьбы и непокорности самая долгая война
25 октября 2025, 22:58 2587
«Иглы» Мадуро против авианосца Трампа
«Иглы» Мадуро против авианосца Трампа наша корреспонденция
25 октября 2025, 18:47 3155
Из фаворитов в заключенные. Грузия наглядно стервенеет…
Из фаворитов в заключенные. Грузия наглядно стервенеет… наш комментарий
25 октября 2025, 21:16 4086
Экс-глава департамента Администрации президента Украины в интервью haqqin.az: «Путин хочет захватить всю Украину!»
Экс-глава департамента Администрации президента Украины в интервью haqqin.az: «Путин хочет захватить всю Украину!» все еще актуально
25 октября 2025, 15:53 3353
Трамп об Азербайджане и Путине
Трамп об Азербайджане и Путине обновлено 23:31
25 октября 2025, 23:31 4134
Россия освободила лидера азербайджанской диаспоры
Россия освободила лидера азербайджанской диаспоры
25 октября 2025, 20:19 6299
Сырский посетил Покровск и обратился к командирам
Сырский посетил Покровск и обратился к командирам обновлено 22:17
25 октября 2025, 22:17 9449

