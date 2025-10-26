Воздушные шары из Беларуси остановили аэропорт Вильнюса

Аэропорт Вильнюса временно приостановил полеты из-за одного или нескольких аэростатов, приближавшихся со стороны Беларуси. Об этом сообщили представители воздушной гавани в социальных сетях.

По предварительным данным, воздушные объекты были замечены в зоне, близкой к маршрутам посадки и взлета, что потребовало временной приостановки авиадвижения.

Ранее Литва уже временно закрывала два контрольно-пропускных пункта на границе с Беларусью, заявив о нарушениях воздушного пространства «метеозондами». Власти страны усилили наблюдение за воздушным пространством после подобных инцидентов.