USD 1.7000
EUR 1.9733
RUB 2.0876
Подписаться на уведомления
Шеф-редактор Sputnik Азербайджан в Москве
Новость дня
Шеф-редактор Sputnik Азербайджан в Москве

Воздушные шары из Беларуси остановили аэропорт Вильнюса

01:32 489

Аэропорт Вильнюса временно приостановил полеты из-за одного или нескольких аэростатов, приближавшихся со стороны Беларуси. Об этом сообщили представители воздушной гавани в социальных сетях.

По предварительным данным, воздушные объекты были замечены в зоне, близкой к маршрутам посадки и взлета, что потребовало временной приостановки авиадвижения.

Ранее Литва уже временно закрывала два контрольно-пропускных пункта на границе с Беларусью, заявив о нарушениях воздушного пространства «метеозондами». Власти страны усилили наблюдение за воздушным пространством после подобных инцидентов.

Воздушные шары из Беларуси остановили аэропорт Вильнюса
Воздушные шары из Беларуси остановили аэропорт Вильнюса
01:32 490
Новый президент Ирландии защищает Россию
Новый президент Ирландии защищает Россию
01:52 646
Трамп дал ХАМАС 48 часов
Трамп дал ХАМАС 48 часов
00:55 1103
Суд оправдал британского офицера, который убил ирландских демонстрантов
Суд оправдал британского офицера, который убил ирландских демонстрантов объектив haqqin.az
00:20 1005
91-летний символ борьбы и непокорности
91-летний символ борьбы и непокорности самая долгая война
25 октября 2025, 22:58 2587
«Иглы» Мадуро против авианосца Трампа
«Иглы» Мадуро против авианосца Трампа наша корреспонденция
25 октября 2025, 18:47 3155
Из фаворитов в заключенные. Грузия наглядно стервенеет…
Из фаворитов в заключенные. Грузия наглядно стервенеет… наш комментарий
25 октября 2025, 21:16 4086
Экс-глава департамента Администрации президента Украины в интервью haqqin.az: «Путин хочет захватить всю Украину!»
Экс-глава департамента Администрации президента Украины в интервью haqqin.az: «Путин хочет захватить всю Украину!» все еще актуально
25 октября 2025, 15:53 3353
Трамп об Азербайджане и Путине
Трамп об Азербайджане и Путине обновлено 23:31
25 октября 2025, 23:31 4134
Россия освободила лидера азербайджанской диаспоры
Россия освободила лидера азербайджанской диаспоры
25 октября 2025, 20:19 6300
Сырский посетил Покровск и обратился к командирам
Сырский посетил Покровск и обратился к командирам обновлено 22:17
25 октября 2025, 22:17 9449

ЭТО ВАЖНО

Воздушные шары из Беларуси остановили аэропорт Вильнюса
Воздушные шары из Беларуси остановили аэропорт Вильнюса
01:32 490
Новый президент Ирландии защищает Россию
Новый президент Ирландии защищает Россию
01:52 646
Трамп дал ХАМАС 48 часов
Трамп дал ХАМАС 48 часов
00:55 1103
Суд оправдал британского офицера, который убил ирландских демонстрантов
Суд оправдал британского офицера, который убил ирландских демонстрантов объектив haqqin.az
00:20 1005
91-летний символ борьбы и непокорности
91-летний символ борьбы и непокорности самая долгая война
25 октября 2025, 22:58 2587
«Иглы» Мадуро против авианосца Трампа
«Иглы» Мадуро против авианосца Трампа наша корреспонденция
25 октября 2025, 18:47 3155
Из фаворитов в заключенные. Грузия наглядно стервенеет…
Из фаворитов в заключенные. Грузия наглядно стервенеет… наш комментарий
25 октября 2025, 21:16 4086
Экс-глава департамента Администрации президента Украины в интервью haqqin.az: «Путин хочет захватить всю Украину!»
Экс-глава департамента Администрации президента Украины в интервью haqqin.az: «Путин хочет захватить всю Украину!» все еще актуально
25 октября 2025, 15:53 3353
Трамп об Азербайджане и Путине
Трамп об Азербайджане и Путине обновлено 23:31
25 октября 2025, 23:31 4134
Россия освободила лидера азербайджанской диаспоры
Россия освободила лидера азербайджанской диаспоры
25 октября 2025, 20:19 6300
Сырский посетил Покровск и обратился к командирам
Сырский посетил Покровск и обратился к командирам обновлено 22:17
25 октября 2025, 22:17 9449
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться