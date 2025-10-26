USD 1.7000
Дмитриев привез в США шоколад с портретом Путина

01:41

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев привез в Нью-Йорк шоколадные конфеты с изображением российского лидера Владимира Путина и его цитатами. Об этом Дмитриев сообщил в своем телеграм-канале.

Он пояснил, что привез конфеты в подарок «в рамках российско-американского диалога». На опубликованном Дмитриевым фото видны две упаковки, на одной из которых размещена фраза «Своих не бросаем», на второй — «Великие слова великого человека», а также цитата «Вести диалог с Россией с точки зрения силы — бессмысленно». Первая обертка проиллюстрирована рисунком Путина, вторая — его фотографией.

Дмитриев прилетел в США 24 октября. Целью поездки он назвал продолжение российско-американского диалога. Спецпредставитель прибыл в Штаты на фоне переноса встречи Путина с американский коллегой Дональдом Трампом в Будапеште. Трамп объяснил отмену саммита тем, что он не привел бы к желаемым результатам. Путин в то же время уточнил, что встреча не отменена, а перенесена.

В ходе поездки Дмитриев дал интервью журналистке Ларе Логан, где отметил желание администрации Трампа понять позицию Кремля. Кроме того, спецпредставитель дал интервью Fox News и CNN.

Воздушные шары из Беларуси остановили аэропорт Вильнюса
Воздушные шары из Беларуси остановили аэропорт Вильнюса
01:32
Новый президент Ирландии защищает Россию
Новый президент Ирландии защищает Россию
01:52
Трамп дал ХАМАС 48 часов
Трамп дал ХАМАС 48 часов
00:55
Суд оправдал британского офицера, который убил ирландских демонстрантов
Суд оправдал британского офицера, который убил ирландских демонстрантов объектив haqqin.az
00:20
91-летний символ борьбы и непокорности
91-летний символ борьбы и непокорности самая долгая война
25 октября 2025, 22:58
«Иглы» Мадуро против авианосца Трампа
«Иглы» Мадуро против авианосца Трампа наша корреспонденция
25 октября 2025, 18:47
Из фаворитов в заключенные. Грузия наглядно стервенеет…
Из фаворитов в заключенные. Грузия наглядно стервенеет… наш комментарий
25 октября 2025, 21:16
Экс-глава департамента Администрации президента Украины в интервью haqqin.az: «Путин хочет захватить всю Украину!»
Экс-глава департамента Администрации президента Украины в интервью haqqin.az: «Путин хочет захватить всю Украину!» все еще актуально
25 октября 2025, 15:53
Трамп об Азербайджане и Путине
Трамп об Азербайджане и Путине обновлено 23:31
25 октября 2025, 23:31
Россия освободила лидера азербайджанской диаспоры
Россия освободила лидера азербайджанской диаспоры
25 октября 2025, 20:19
Сырский посетил Покровск и обратился к командирам
Сырский посетил Покровск и обратился к командирам обновлено 22:17
25 октября 2025, 22:17

